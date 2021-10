Chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza

Il fidanzato di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che stasera debutterà su Italia 1 con Mystery Land, si chiama Goffredo Cerza ed è un online coach nonché personaggio social italiano residente a Londra.

Il passato di Goffredo è avvolto in un alone di mistero: il ragazzo è molto riservato e non ama rendere pubblici molti aspetti della sua vita, presente e passata. Dai suoi profili social, tuttavia, è possibile intuire che ha una sorella e che è molto legato alla madre.

Per quanto riguarda il suo percorso di formazione, Cerza si è iscritto alla Marymount International School Rome dopo il diploma dopo aver concluso gli studi in Italia si è trasferito a Londra. Nella capitale inglese ha studiato Engineering with Management presso la University of London e successivamente ha conseguito un Master of International Business presso Hult International Business School.

Aurora e Goffredo si sono incontrati ed innamorati proprio a Londra. "Era il 2017, era gennaio. Una serie di coincidenze ci avevano impedito di trovarci. Io impigliata nelle mie abitudini, spiazzata dalla tua forte volontà, forse già allora mi domandavo come potessi aver scelto proprio me", ha scritto la figlia di Michelle ed Eros nel post dedicato al compleanno di Cerza, "passammo tre giorni di spensierata felicità."