Fiction RAI 2022/2023: tornano Imma Tataranni e Montalbano restaurato, Marco Bellocchio tra le novità

Presentata oggi l'offerta della fiction RAI per la stagione 2022/2023, che include tante novità, come Esterno Notte di Marco Bellocchio, e attesi ritorni, da Imma Tataranni 2 a Il commissario Montalbano.

Una ricca offerta quella della fiction RAI 2022/2023, che si configura in una partitura composita, dal poliziesco alla commedia, dal dramedy al coming of age alla linea civile.

Ci saranno anzitutto tanti attesi ritorni: Imma Tataranni tornerà su Rai1 con i nuovi episodi inediti della seconda stagione (per la regia di Francesco Amato); Serena Rossi vestirà ancora i panni della protagonista in Mina Settembre 2; mentre Luisa Ranieri è pronta a calarsi nella seconda stagione di Le indagini di Lolita Lobosco (regia di Luca Miniero). Ci sono novità importanti anche per Il commissario Montalbano: nell'autunno di Rai1 il più amato della TV italiana tornerà alle origini. In assenza di nuovi episodi Rai1 trasmetterà le prime quattro puntate in versione restaurata e nella definizione del 4K.

Un salto dal secondo al primo canale sarà quello di Marco Giallini che, dopo anni di rumors, con Rocco Schiavone 5 approderà finalmente su Rai1.

Confermata la presenza di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 7, grande attesa anche per Il commissario Ricciardi 2 con Lino Guanciale e La porta rossa 3 con Gabriella Pession.

Tra gli eventi di ispirazione civile che illuminano l'offerta la serie Esterno notte di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, presentata alla 75^ edizione del Festival di Cannes, in cui il maestro Bellocchio torna sul rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, e Il nostro Generale con Sergio Castellitto, dedicato al generale dalla Chiesa nel quarantennale della strage di via Carini. Storie potenti con un carico fortemente simbolico e un grande valore produttivo.

La sfida del racconto seriale include anche alcune grandi coproduzioni internazionali: Sopravvissuti (regia di Carmine Elia) con Lino Guanciale, Il giro del mondo in 80 giorni (regia di Steve Barron, Charles Beeson, Brian Kelly) con David Tennant; The Reunion (regia di Bill Eagles) e Il quinto giorno (regia di Barbara Eder, Luke Watson, Philipp Stolzl) sono i nuovi titoli realizzati nell'ambito dell'Alleanza Europea tra la Rai e i servizi pubblici France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania).

Molte le novità della prossima stagione nel solco del giallo e delle sue molteplici declinazioni: Vincenzo Malinconico. Avvocato d'insuccesso con Massimiliano Gallo; Il maresciallo Fenoglio con Alessio Boni; Fiori sopra l'inferno con Elena Sofia Ricci; Mai più come prima con Francesco Arca e Circeo con Greta Scarano.

Nel perimetro del coming of age, una nuova stagione per Mare fuori, che ha riscosso risultati eccellenti anche su Rai Play superando le 50 milioni di legitimate streams. Una novità Vivere non è un gioco da ragazzi con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e con la partecipazione di Claudio Bisio. Due gli originali per RaiPlay: Cinque minuti prima e Shakespeare in teen, titoli dedicati al delicato passaggio dall'adolescenza all'età adulta.