Festival Tulipani di Seta Nera 2024: al via domani la rassegna dedicata alla cinematografia sociale

La rassegna dedicata al racconto cinematografico del sociale e della sostenibilità dal 9 al 12 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma.

Dal 9 al 12 maggio si terrà la XVII edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, evento organizzato dall'Associazione L'Università Cerca Lavoro (UCL) che celebra il potere del cinema nel raccontare storie d'autore di interesse sociale. La ricerca di dialogo, l'integrazione, l'emergenza ambiente, la sicurezza sul lavoro, la terra sono solo alcuni dei temi sociali al centro della XVII edizione della rassegna dedicata al racconto cinematografico del sociale e della sostenibilità attraverso storie sulla diversità, sulla fragilità e sull'unicità delle persone e dei luoghi, in programma dal 9 al 12 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma.

I cortometraggi, documentari, digital serie e clip musicali presentati nel programma esplorano le molteplici sfaccettature della diversità e della fragilità umana con l'obiettivo di trasmettere un messaggio di inclusione e sostegno all'integrazione, sia a livello nazionale che internazionale.

Il programma

Per quattro giornate spazio alla proiezioni delle opere in concorso e fuori concorso nazionali ed internazionali suddivise nelle quattro sezioni Cortometraggi, Documentari, Digital Series e #SocialClip e appuntamento con grandi protagonisti del cinema, dello spettacolo, della politica e della cultura, con incontri, dibattiti, intrattenimento e premiazioni.

I vincitori della XVII edizione del festival saranno premiati il 12 maggio e verrà inoltre assegnato il Premio alla Carriera a Ricky Tognazzi e Simona Izzo, durante la serata di Gala conclusiva del festival, condotta per il terzo anno da Lorena Bianchetti, in onda il 3 luglio in seconda serata su Rai2.

In programma opere italiane, oltre che provenienti da Paesi UE ed extra UE, tra cui Iran, Argentina, Australia e Canada, con temi di forte impatto sociale e ambientale. Tra i protagonisti dei lavori tanti volti noti al grande pubblico come Antonio Catania, Giorgio Colangeli, Carla Signoris, Alessandro Haber, Ettore Bassi, Ester Vinci, Elisabetta Pellini, Pietro Genuardi, Silvia D'Amico, Andrea Roncato, Sara Ricci, Pietro De Silva, Lucia Batassa, Franco Mussida, Salmo, Club Dogo feat Elodie, Dargen D'Amico e Matilde Gioli.

Programma e informazioni su www.tulipanidisetanera.it.