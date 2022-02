Il Festival di Sanremo 2022 ferma il sesso a pagamento: più escort ma meno clienti

Il Festival di Sanremo 2022, secondo quanto riportato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, anche quest'anno ha "bloccato" il sesso a pagamento: i clienti hanno cercato con meno frequenza le professioniste del sesso duranti gli orari del Festival.

Anche se, normalmente, gli amanti del sesso a pagamento sono costantemente alla ricerca di escort a qualsiasi ora del giorno e della notte, quest'anno i clienti delle escort sono stati distratti dalla celeberrima kermesse musicale. Questo è stato dimostrato dai numeri di Escort Advisor: pensate che, soltanto nel 2021, ben 35 milioni di utenti hanno frequentato il sito, lasciando quasi 123.000 recensioni.

I numeri del sesso a pagamento, però, hanno subito un rallentamento in alcuni periodi dell'anno e uno di questi è indubbiamente quello del Festival di Sanremo. Ad esempio nella prima serata del Festival 2022, 1 febbraio, nella fascia oraria tra le 21 e le 23 si è registrato un calo del -4% di traffico alle ore 21 seguito però da un incremento del +1% alle ore 23.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 450.000 recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa e, soltanto in Italia, ha quasi 3 milioni e 800 mila utenti mensili.