Festival di Sanremo 2020: prezzi dei biglietti troppo alti all’Ariston, polemica sui social

La RAI e il Comune di Sanremo hanno comunicato i prezzi degli abbonamenti per assistere al Festival di Sanremo 2020, ma sui social scoppia la polemica per le cifre giudicate troppo alte.

Nuova polemica per il Festival di Sanremo 2020, questa volta per i prezzi troppo alti dei biglietti all'Ariston. Gli abbonamenti infatti arrivano a costare anche 1.290 euro e, nonostante non abbiano subito aumenti rispetto allo scorso anno, restano comunque inaccessibili alla maggioranza dei fan della manifestazione.

Il 6 gennaio verranno annunciati i cantati in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, due giorni dopo saranno messi in vendita gli abbonamenti per le cinque serate in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all'8 febbraio. Oggi sono stati resi noti i prezzi degli stessi e sono invariati rispetto alla scorsa edizione. La galleria costerà 672,00 euro, mentre chi vorrà assistere alle cinque serate dalla platea dovrà pagare 1.290,00 euro. Se ci sarà disponibilità si potranno comprare anche biglietti singoli, per le prime quattro serate costeranno 180,00 euro per la platea e 100,00 euro per la galleria. I biglietti per la serata finale, sempre se disponibili costeranno 660,00 euro per la platea e 320,00 euro per la galleria.

Nonostante il costo degli abbonamenti sia rimasto invariato rispetto allo scorso anno sui social non sono mancate le polemiche da parte di chi ritiene i prezzi inaccessibili, a volte superiori anche agli stipendi di gran parte degli utenti stessi . Tra il serio ed il faceto c'è anche chi ha difeso la scelta della RAI e del Comuni di Sanremo ricordando i prezzi dei concerti di alcune rockstar e chi addirittura si aspettava prezzi più alti.