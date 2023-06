Festival CinemAmbiente 2023 in streaming gratuito da ieri

Ecco l'elenco dei film in programma al Festival CinemAmbiente 2023, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, disponibili in streaming gratuito.

Da ieri potete seguire in streaming gratuito il programma del 26° Festival CinemAmbiente (Torino, 5-11 giugno), la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema e diretto da Gaetano Capizzi.

A partire dal giorno successivo alla proiezione in sala e fino al 18 giugno, una selezione di film sarà visibile online attraverso la piattaforma OpenDDB e tramite il sito del Festival, in una sala virtuale con una capienza di 500 accessi per ciascun titolo. La selezione comprende circa 45 titoli, tra lungometraggi e corti, presi da tutte le sezioni. Segue elenco.

Tra i film inseriti nel Concorso Lungometraggi Internazionali sono presenti:

Zoo lock down

Paradise

Nuclear Nomads

Le système Total

Lynx Man

To the end

Del Concorso Cortometraggi Internazionali sono visibili:

Corps a corps

Ice merchants

Black Mayonnaise

Ava Mocoi, the twins

Tsutsue

Zug Island

Nothing holier than a dolphin

Les neiges electriques

Flut

Ultima generacion

Stromy a my

Strange beasts

Requiem for a whale

Holy cowboys

Les hommes de la nuit

Fantasy in a concrete jungle

Dalla sezione Made in Italy troviamo:

I fiumi non cantano più

WWF missione Artico

Plastica Connection

Lagunaria

Innesti

Il fiume per noi. La vita che scorre

Io, Tevere - Le radici del mare

Linea 7000

Dove l'uomo non è più sovrano

Alle radici del cielo

Confine Liquido

Donde los niños no sueñan

Seed Boom

Franco Sartori - La città possibile

L'ombra del fuoco

La terra mi tiene

Sorta nostra

Piero Gilardi

Rumore

Tara

Orera

Sono presenti anche alcune opere dalla sezione Panorama:

The Letter: a message for our earth

Organized Wilderness

The Illusion of Abundance

Storie della Valchiusella

Corn Island

E ancora, i cortometraggi per i più piccoli di CA Junior:

L'air de rien

Brother Nature

Code Rose

Naeris

Plastik

La Sixtina

Oh so conveninet

Squirrel

Trovate tutte le informazioni sulla manifestazione su www.festivalcinemambiente.it e il link diretto al programma in streaming gratuito su festival.openddb.it/cinemambiente-2023.