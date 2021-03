Festa delle Donne 2021: su TIMVISION arrivano due cartoni al femminile

TIMVISION festeggia la Festa delle Donne 2021 proponendo due nuovi titoli destinati al pubblico più giovane: a partire da oggi, lunedì 8 marzo, saranno infatti disponibili Indomite e Il Traguardo di Patrizia.

I due progetti destinati ai ragazzi offriranno nell'area Bambini due nuovi titoli per celebrare il mondo femminile.

La piattaforma TIMVISION ha infatti annunciato in che modo verrà festeggiata la Giornata Internazionale delle donne offrendo a tutta la famiglia due nuove proposte.

Con Indomite, i più giovani potranno conoscere 30 biografie di donne straordinarie che hanno cambiato il mondo. Imperatrici, attiviste politiche, pittrici, attrici, guerriere, ballerine protagoniste femminili che hanno abbattuto i pregiudizi cambiando il mondo a modo loro. La serie, a cartoni animati, è ispirata ai due libri dal titolo "Indomite - Storie di donne che fanno ciò che vogliono" dell'illustratrice francese Pénélope Bagieu.

Il cartone Il traguardo di Patrizia racconta invece la storia di una giovane atleta nata in Sicilia da genitori stranieri con permesso di soggiorno che scopre di non essere italiana e di non poter rappresentare il Paese che sente suo in una manifestazione internazionale di atletica. Inizia così la sua esperienza di "straniera in patria" e il viaggio alla scoperta dei suoi diritti e doveri, che la porterà a conoscere l'amicizia e la solidarietà dei suoi amici. Il cortometraggio ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il Premio Unicef e la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana.

L'attrice Isabella Ragonese è la voce italiana di queste incredibili storie.