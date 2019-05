FEST il Festival delle Serie TV: annunciata la seconda edizione!

FeST - Il Festival delle Serie Tv si rinnova partendo dalla location. Quest'anno per la seconda edizione sarà Triennale Milano a ospitare il 20, 21 e 22 settembre - in concomitanza con la Milano Fashion Week - la manifestazione pensata per raccontare lo stato dell'arte della narrativa televisiva contemporanea con sguardo particolarmente attento alle innovazioni nel linguaggio delle storie per il piccolo schermo.

Il tempio della cultura, luogo-simbolo del design e dell'innovazione della città, durante la tre giorni diventerà il regno della serialità televisiva grazie a incontri, proiezioni ed eventi esperienziali. "La narrativa televisiva all'epoca dei servizi di streaming si presta a un grande numero di riflessioni che coinvolgono non solo lo storytelling ma l'innovazione, la tecnologia e l'arte stessa. Siamo entusiasti all'idea di condividere con il pubblico, in un'edizione nel cuore non solo della città ma della Milan Fashion Week, e in uno dei templi della cultura internazionale, il racconto di una realtà fondamentale per il nostro presente e futuro assieme ai suoi protagonisti", hanno commentato Marina Pierri e Giorgio Viaro, i direttori artistici del FeST.

Grazie all'adesione di numerosi broadcaster tra cui Fox Networks Group Italy, Infinity, Netflix, Sky e TIMVISION la prima edizione di FeST (il primo festival italiano interamente dedicato alle serie tv all'epoca dei servizi di streaming), ha raccontato tante storie attraverso le voci di chi le ha scritte, dirette e interpretate.

Le serie tv, i player televisivi e altri dettagli che saranno l'anima pulsante di FeST - Il Festival delle Serie Tv, Seconda Stagione saranno comunicati prossimamente.