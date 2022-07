Ferrari: Steven Knight e Stefano Sollima autori della serie prodotta da Paolo Sorrentino

La storia di Enzo Ferrari sarà raccontata in una nuova serie sviluppata da Steven Knight e Stefano Sollima, tra i produttori anche Paolo Sorrentino.

Apple TV+ ha ordinato la produzione della nuova serie Ferrari, progetto che sarà curato da Steven Knight e Stefano Sollima.

La storia di Enzo Ferrari portata sul piccolo schermo sarà ispirata alla biografia scritta da Luca del Monte.

Nel comunicato stampa che annuncia la realizzazione di Ferrari, Steven Knight, che ha portato al successo Peaky Blinders, ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel raccontare una storia così evocativa su questo uomo leggendario e questo marchio iconico. La straordinaria vita di Enzo Ferrari è stata definita dal suo drammatico percorso personale e professionale e Ferrari è una celebrazione di un essere umano incredibilmente complesso e affascinante".

Oltre al regista Stefano Sollima, nel team al lavoro sulla serie ci saranno anche Lorenzo Mieli e Paolo Sorrentino tra le fila dei produttori esecutivi.

La serie racconterà cinque anni di vita di Ferrari, svelando come Enzo divenne poi una fonte di ispirazione e persino una leggenda. Tra il 1956 e il 1961, l'imprenditore venne ferito profondamente dalla tragica morte del suo figlio primogenito Dino e da quello che ha considerato un tradimento da parte del pilota Juan Manuel Fangio, decidendo quindi di ricostruire la sua squadra da zero, scegliendo cinque star emergenti tra i piloti in attività.

Sollima ha aggiunto: "Come italiano mi sento onorato di raccontare questa storia di Enzo Ferrari, uno scintillante esempio dell'eccellenza italiana. Attraverso il rapporto con i cinque piloti "adottati" nella sua scuderia dopo la perdita del suo primo figlio, esploreremo le qualità uniche, il grandioso genio e l'oscura ossessione che hanno trasformato questo uomo in una leggenda".