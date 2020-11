Ferencváros - Juventus di Champions League stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Stasera si gioca Ferencváros - Juventus, la terza partita della fase a gironi della Uefa Champions League 2020/2021: ecco dove vederla in TV e in streaming

Ferencváros-Juventus, che si gioca stasera alle 21:00, è il terzo match della fase a gironi della Uefa Champions League 2020/21. Dove vedere in TV e in streaming la gara degli uomini allenati da Andrea Pirlo?

Dove vederla in TV

Il calcio d'inizio alla Groupama Arena di Budapest è previsto per le ore 21:00. Ferencváros-Juventus sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (252.). La telecronaca sarà di Federico Zancan il commento tecnico è di Massimo Ambrosini. Nel corso di Diretta Gol (canale 251) la partita sarà commentata da Maurizio Compagnoni.

Le due squadre fanno parte del Gruppo G di Champions League che vede il Barcellona in testa con 6 punti, segue la Juventus con 3 punti, la classifica la chiudono la Dinamo Kiev e il Ferencvárosi TC con un punto.

Dove vederla in streaming

Ferencvárosi-Juventus può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà vedere su NOW TV previo abbonamento o acquistando il singolo evento seguendo le istruzioni del