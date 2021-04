Felicissima sera con Pio e Amedeo al via stasera su Canale 5: gli ospiti della prima puntata

Pio e Amedeo debuttano come conduttori stasera su Canale 5 con Felicissima sera: Maria De Filippi e Francesco Pannofino tra gli ospiti della prima puntata.

Pio e Amedeo sono pronti a guidare il loro primo show da stasera su Canale 5 in prima serata: si chiama Felicissima sera e andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset per tre puntate.

Si comincia subito con grandi ospiti, come annunciato già dal promo, nella prima puntata, tutti consapevoli che sul palco di Felicissima Sera potrà accadere di tutto: Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone.

In ciascuna delle tre puntate ci saranno grandi coreografie e performance, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e Amedeo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza. Felicissima Sera è anche digital. Su Mediaset Play Infinity (sito, app, smart tv) sarà possibile seguire le puntate in diretta, recuperarle in un secondo momento e rivedere i momenti più divertenti.