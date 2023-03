Felicissima Sera: ospiti e anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Felicissima Sera: ospiti e anticipazioni dello show condotto da Pio e Amedeo

Felicissima Sera - All Inclusive torna oggi 31 marzo su Canale 5. La seconda puntata dello show condotto da Pio e Amedeo va in onda in prima serata. Ecco gli ospiti che si alterneranno nel corso del programma.

La nuova puntata vede la partecipazione di ospiti d'eccezione come: Gerry Scotti, Annalisa, Fabio Cannavaro, Irama, Nina Zilli, Giovanna Civitillo e Antonello Venditti, come anticipato dalla clip caricata su Mediaset Infinity.

In ciascuna delle tre puntate di Felicissima Ser" artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie e performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.