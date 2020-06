Feel the Beat: il trailer del film con Sofia Carson

Feel the Beat, di cui è stato condiviso il trailer, è il nuovo film Netflix con star Sofia Carson in arrivo in streaming dal 19 giugno.

Nel video si vede la protagonista ritrovarsi a vivere un incubo dopo un incidente che sembra in grado di distruggere ogni possibilità di avere una carriera nel mondo della danza.

La giovane torna quindi nella città in cui è cresciuta dove accetta di occuparsi di aiutare un gruppo di aspiranti ballerine ad affrontare un importante concorso. La ragazza impara però qualcosa di importante dall'esperienza.

Sofia Carson, per la prima volta protagonista di un film non prodotto dalla Disney, avrà la parte di April, una ragazza piena di talento che sembra non avere più possibilità di sfondare a Broadway. In Feel the Beat, diretto da Elissa Down, si segue quello che accade alla ragazza quando deve tornare nella città di provincia del Wisconsin in cui è cresciuta. April cerca di evitare i membri della comunità e il suo ex amore Nick, ma viene coinvolta dalla sua insegnante di danza nel progetto di preparare un gruppo di giovanissime ballerine per un importante concorso.

La sceneggiatura è firmata da Michael Armbruster e Shawn Ku (Beautiful Boy). Nel cast anche Wolfgang Novogratz, Donna Lynne Champlin, Rex Lee, Brandon Kyle Goodman, Lidya Jewett, Sadie Lapidus, Johanna Colon, Shaylee Mansfield, Shiloh Nelson, Justin Allan, Carina Battrick, Kai Zen, Marissa Jaret Winokur, Enrico Colantoni e Dennis Andres.