Federico Fashion Style: Il Salone delle Meraviglie 5 sbarca a Napoli, da stasera su Real Time

Dopo il successo nelle inedite vesti di ballerino, Federico Fashion Style torna con forbici e spazzole ne Il Salone delle Meraviglie 5, la nuova stagione del popolare format in prima tv da stasera su Real Time (canale 31) alle 22:40.

Molte le novità di questa quinta stagione, a partire dall'ambientazione: il nuovo sfavillante salone che Federico ha inaugurato a Napoli e che ci farà scoprire nella prima puntata proprio con i fastosi festeggiamenti organizzati - in perfetto "style" Federico - per l'apertura. Lo seguiremo passo passo nell'emozione dei preparativi dell'evento, fino alla partenza alla volta del capoluogo partenopeo dove, in un tripudio di oro e rosa, darà il via ad una nuova avventura del Salone delle meraviglie!

Al centro dei suoi pensieri sempre loro, le sue clienti. A Napoli ad attenderlo una schiera di nuove, veraci ed esigentissime frequentatrici del salone, che da tempo attendevano l'arrivo di Federico nel capoluogo partenopeo, armato di tutta la sua creatività! Nel secondo episodio inizieremo a conoscere la stravagante Rosy "Strass" - che vuole luccicare come il suo guardaroba - e la poetessa Annarosa. Tra pieghe, nuvole di lacca, colorazioni ultra-contemporanee frutto di "tecniche" innovative e sempre più estrose, e le mille storie quotidiane che si intrecciano tra le varie postazioni, al Salone non c'è un attimo di sosta! E mentre prende forma il suo nuovo progetto imprenditoriale, Federico ha in serbo una grande sorpresa per tutte le sue affezionate clienti: il trasferimento del suo storico salone in una nuova sede, più grande e più glamour, sempre nella sua amatissima Anzio.

Una sfida importante che porterà al nostro amato hair stylist anche dubbi e timori: non sarà facile per lui cambiare "casa", lasciare il luogo da cui tutto è iniziato. Ma come ormai sappiamo Federico ama le sfide e ancora una volta vorrà stupire e stupirsi per essere a dir poco "pazzesco".