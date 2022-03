Far East Film Festival 2022: la locandina "elettrica" dell'edizione 24 del celebre evento cinematografico

Il Far East Film Festival ha presentato la sua nuova locandina, un'immagine "elettrica", in attesa dell'edizione 2022 dell'appuntamento giunto a quota 24 edizioni.

Il Far East Film Festival 2022, giunto alla sua edizione numero 24, ha presentato il suo poster ufficiale, realizzato dal graphic designer Robert Rosolin in collaborazione con il multimedial artist Leonardo Ulian, entrambri friulani che vivono a Londra.

L'immagine che promuove l'atteso evento cinematografico internazionale celebra le connessioni, tra Oriente e Occidente e tra esseri umani e tecnologia, proponendo il ritratto di una ragazza asiatica che, sullo sfondo di un cielo azzurro, viene avvolta da una rete di fili, cavi, transistor e circuiti elettronici che fanno scorrere energia e creano legami.

Far East Film Festival 24: la locandina

Il FEFF 24 si svolgerà a Udine dal 22 al 30 aprile e il poster ne celebra il passato all'insegna di esplorazioni e "connessioni", come ricorda il comunicato ufficiale del festival che ribadisce: "Connessioni fra il tempo presente e il tempo futuro. Connessioni tra noi, esseri umani, e la tecnologia. Connessioni che segnano il nostro bisogno di continuità e la nostra urgenza di cambiamento. Connessioni che, come nei "mandala contemporanei" di Lorenzo Ulian, ricamano l'architettura di un sistema: nove giorni di film e di incontri, nove giorni in cui gli spettatori di tutto il mondo diventano un corpo unico".

Il Far East Film Festival - dopo un'edizione completamente digitale (2020) e un'edizione condivisa tra il pubblico dello streaming e quello del Visionario (2021) - ritorna nel suo storico quartier generale presso il Teatro Nuovo "Giovanni da Udine".

Gli appassionati di cinema possono inoltre già acquistare, a prezzo speciale fino al 7 marzo, i pacchetti di accredito.

Il Red Panda, valido per l'intera durata del Festival (non per la sezione online) e disponibile anche nella versione "under 26", consente l'ingresso a 4 film al giorno a scelta dell'accreditato. Il White Tiger, valido per l'intera durata del Festival (sezione online inclusa) e disponibile anche nella versione "under 26", consente l'ingresso a tutti i film presentati. Il Black Dragon, valido per l'intera durata del Festival (sezione online inclusa), consente l'ingresso a tutti i film presentati con posto nominativo riservato a scelta dell'accreditato. Ogni tipologia di pass include una serie di benefit e di sconti. Gli accrediti per la sola sezione online del FEFF 24 saranno messi in vendita a partire dalla fine di marzo.