Far Away, anticipazioni della settimana dal 13 al 17 luglio: il segreto sulla nascita di Boran cambia tutto

Le trame di Far Away tra il 13 e il 17 luglio 2026 sconvolgono gli equilibri ed esterni agli Albora, con una verità sconvolgente sulla nasciata di Boran e nuove sfide all'orizzonte lanciate da Sahin e dalle famiglie della zona

Una verità destinata a sconvolgere gli Albora, nuovi scontri tra le famiglie e un legame sempre più forte tra Alya e Cihan. Le puntate di Far Away in onda su Canale 5 dal 13 al 17 luglio 2026, dalle 16:00 alle 16:50 circa, segnano una svolta decisiva nella soap turca, con rivelazioni che metteranno in discussione gli equilibri della famiglia e apriranno la strada a una nuova guerra per il potere.

Le trame dal 13 al 17 luglio

La nuova settimana di Far Away è caratterizzata da rivelazioni che cambiano gli equilibri della famiglia Albora. Il segreto sulla nascita di Boran viene finalmente alla luce, mentre Alya e Cihan si avvicinano sempre di più. Sullo sfondo, la rivalità tra Sahin ed Ecmel è destinata ad alimentare nuovi scontri.

Lunedì 13 luglio

Alya è pronta a lasciare la Turchia per tornare a New York insieme al piccolo Deniz, ma al momento dell'imbarco cambia improvvisamente idea. A convincerla è l'arrivo di Cihan in aeroporto: il bambino gli corre incontro per abbracciarlo e quel gesto spinge la donna a fare ritorno alla villa.

Nel frattempo Sadakat accusa un malore e, preoccupata per le sue condizioni, Ummu chiede l'intervento di Alya. Dopo una prima visita, la dottoressa suggerisce un controllo specialistico a causa della pressione alta. In ospedale Mine presenta alla matriarca il nuovo primario, il dottor Ugur.

Sul fronte sentimentale, Kaya tenta ancora di riconquistare Zerrin, ma viene respinto. Saranno Sahin e Fidan a rivelargli che la ragazza è destinata a sposare Sedat.

Martedì 14 luglio

Un segreto custodito per anni viene finalmente alla luce. Durante una visita in ospedale, Sadakat incontra un uomo legato al periodo della sua gravidanza e teme che il passato possa riaffiorare. Poco dopo, nel corso di un acceso confronto familiare, Cihan costringe la madre a raccontare tutta la verità davanti a Nare e Kaya. La rivelazione lascia tutti senza parole: Boran non è il figlio biologico di Cihan, ma di Ecmel.

Intanto Sahin chiede al padre di rinunciare al matrimonio combinato tra Zerrin e Sedat. Ecmel accetta solo a una condizione: la figlia dovrà interrompere ogni rapporto con Kaya e Sahin dovrà aiutarlo a fuggire dalla clinica. Parallelamente, Mine invita Alya a casa propria con l'obiettivo di capire quale sia il vero rapporto che la lega a Cihan.

Mercoledì 15 luglio

Un'operazione della gendarmeria interrompe una consegna di merce organizzata dagli uomini di Cihan. Convinto che qualcuno abbia passato informazioni alle autorità, l'uomo inizia a cercare la talpa all'interno del suo gruppo.

Nel frattempo Demir organizza nei dettagli il piano per favorire la fuga di Ecmel, senza sapere che Nare ascolta tutta la conversazione.

Alya parte invece per una missione umanitaria a Nergisli, un villaggio al confine colpito da un'epidemia influenzale. Cihan decide di raggiungerla per darle una mano nell'assistenza ai malati, ma durante il lavoro contrae il virus e viene colpito da una forte febbre.

Giovedì 16 luglio

Alya resta accanto a Cihan durante la malattia, prendendosi cura di lui. Per ringraziarla e sorprenderla nel giorno del suo compleanno, l'uomo le regala una collana con il simbolo della fenice. Sadakat assiste alla scena e comprende che il figlio sta iniziando a provare sentimenti sempre più profondi per la donna.

Nel frattempo il piano di evasione di Ecmel fallisce perché Nare denuncia tutto alla gendarmeria, nel tentativo di impedire a Sahin di commettere un grave errore. La reazione di Sadakat è durissima: ordina ai suoi uomini di aggredire brutalmente Sahin, che viene salvato solo dall'intervento di Kaya e Kadir. Umiliato e assetato di vendetta, Ecmel cambia nuovamente idea e decide di concedere Zerrin in sposa a Sedat.

Venerdì 17 luglio

La situazione precipita. Zerrin confessa a Nare che Sahin ha rischiato la vita pur di impedirle il matrimonio forzato, ma decide comunque di accettare le nozze con Sedat per mettere fine ai continui conflitti tra le famiglie. La decisione scatena la furia di Kaya, che affronta Sedat dando vita a una violenta rissa.

Rientrato alla villa, Kaya ha un duro scontro con Sadakat. Durante la discussione, la donna si lascia sfuggire alcune parole sul bambino che non passano inosservate ad Alya, sempre più sospettosa.

Nel finale di settimana è Sahin a compiere la mossa più importante: seguendo i consigli di Demir convoca una riunione con tutte le famiglie della zona e lancia apertamente la sua sfida agli Albora. Il giovane reclama la quota di terre che ritiene gli spetti ed è pronto ad affrontare Cihan, aprendo una nuova fase dello scontro tra i due clan.