Fantastika: la Biennale d'illustrazione torna a Dozza il 17 e 18 settembre 2022

Fantastika, la Biennale di illustrazione torna a Dozza, con la sesta edizione, il 17 e 18 settembre 2022 dopo quattro anni d'attesa. L'evento si ripresenterà dal vivo in presenza, con un'edizione (la terza in formula biennale) che avrà come titolo 'Il Tesoro del Drago'.

Ospite speciale dell'appuntamento sarà Tom Shippey, professore inglese e scrittore che ha ereditato la cattedra di Tolkien ad Oxford, chiamato a Dozza come prezioso relatore di alcune conferenze sull'immaginario fantasy e le energie/magie della natura. Il tutto mentre nella cornice scenica della Rocca sarà allestita la mostra 'Anima e spirito', con le sculture di Carlo Zoli, e nel resto dell'abitato gli illustratori, che sono il vero tesoro della Biennale, si esibiranno in performance live e workshop artistici.

Durante la manifestazione, poi, riflettori puntati anche sul teatro e sulla sede del Centro Studi Tolkieniani che diventeranno il fulcro di numerose attività culturali, approfondimenti, esposizioni e seminari. Non solo. Strade dozzesi invase da giocatori di ruolo, artigiani e banchetti di hobbisti dalle mille sfumature colorate.

Una sesta edizione che miscelerà novità e conferme ma senza grandi stravolgimenti. Inossidabile quella formula vincente che negli anni ha reso la kermesse un autentico punto di riferimento per addetti ai lavori e pubblico.

Gli eventi principali saranno concentrati nelle giornate del 17 e 18 settembre poi, nei giorni a seguire, le ali del drago copriranno anche altre realtà circondariali come Medicina e Castel Guelfo di Bologna coinvolte in attività a carattere ambientale e creativo. Una macchina organizzativa che radunerà centinaia di persone e, a riprova del prestigio nazionale acquisito dalla biennale fantasy di Dozza, la partecipazione consolidata di Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea. Per non parlare del lungo elenco di artisti e di scrittori presenti per allietare l'esperienza dei visitatori.