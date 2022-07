Fanático, su Netflix in streaming da oggi

Fanático, la serie spagnola a tema trap, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 29 luglio 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio online.

All'ultimo Primavera Sound di Barcellona, Netflix ha messo in piedi una macchina promozionale geniale: ha prima fatto annunciare l'arrivo sul palco di Quimera, un misterioso trapper poco conosciuto, per poi invece dichiararlo morto e impossibilitato a esibirsi all'acclamato festival. Quimera è, infatti, il protagonista di Fanático, un personaggio non reale interpretato da Lorenzo Ferro (Narcos: México), un attore argentino di 23 anni che è anche cantante di musica urban.

Quimera, il più grande idolo musicale in Spagna, muore davanti ai suoi numerosi fan durante un concerto. Il giovane Lázaro, un semplice fattorino e uno dei suoi più grandi fan, decide di cogliere l'occasione al volo per scappare da una quotidianità che ormai gli sta stretta, diventando in un attimo la persona che ammirava di più al mondo, il suo "ex" idolo.

Per pubblicizzare la nuova serie, Netflix Spagna ha realizzato un video musicale con diverse star musicali spagnole, per lo più vicine al genere raccontato negli episodi: Samantha Hudson, Nicole Wallace, Alex de la Croix, Amaia Romero, la Mala Rodríguez, La Zowi, Dollar, la Juicy BAE, Costa, Carlota Urdiales, Bad Gyal, Leiti Sene, Sita Abellán, Israel B, Fernando Valdivieso, Lunaki,