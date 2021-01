Family Food Fight: la prima stagione stasera su TV8

Per la prima volta in chiaro, stasera su TV8, sbarca Family Food Fight, il primo cooking show in cui a sfidarsi ai fornelli sono sei famiglie, formate ciascuna da quattro familiari, in onda da oggi ogni domenica in prima serata.

Le squadre in competizione, provenienti da diverse regioni d'Italia, si sfidano portando in tavola ricette tipiche della propria cucina, tramandate da generazioni. I segreti della nonna e i trucchetti per rendere un piatto speciale sono gli ingredienti in grado di fare la differenza, conquistando i severissimi giudici: Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich.

Per la prima volta insieme come giudici in uno show culinario Joe e Lidia Bastianich, madre e figlio, uniti anche dalla passione per la cucina, dispensano consigli preziosi ai concorrenti. Le squadre in sfida condividono la passione per la buona cucina e il piacere di stare insieme a tavola. Una competizione in cui non contano gli impiattamenti ricercati e le ricette sofisticate da ristorante stellato ma, questa volta, a fare la differenza, è la capacità di valorizzare le proprie tradizioni culinarie.

In ogni puntata i concorrenti si sfidano in tre prove ne corso delle quali le famiglie devono confrontarsi anche con imprevisti. In palio, il titolo di Campioni d'Italia di Family Food Fight, assegnato dai tre giudici, cui si aggiunge un premio finale di 100 mila euro.