Fake: Telegram, negazionisti e No Vax stasera su Nove

Nel nuovo appuntamento di Fake - La fabbrica delle notizie, stasera su Nove alle 22.45 la conduttrice Valentina Petrini parlerà di Telegram, negazionisti e No Vax con gli ospiti della serata: la conduttrice tv-radio e scrittrice Andrea Delogu, il podcaster e reporter Pablo Trincia e il medico chirurgo e divulgatore scientifico Salvo Di Grazia.

In particolare, si affronteranno i casi di Guendalina Tavassi, alla quale recentemente sono state sottratte e pubblicate immagini intime, e della ragazza piemontese, licenziata dopo che il suo ex fidanzato ha diffuso un suo video privato. L'attenzione di Fake sta anche e proprio nel modo in cui la stampa dovrebbe prendersi cura delle vittime non pubblicando, infatti, particolari che agevolino le ricerche dei contenuti illegali su Telegram, per esempio.

Telegram è al centro di un'inchiesta dedicata alla pornografia non consensuale (che comprende anche revenge porn e pedopornografia); il noto servizio di messaggistica 'e infatti responsabile di non bannare e oscurare chat pedopornografiche, oltre a non segnalare alle autorità competenti gli utenti che ne fanno parte.

Spazio anche al tema Covid-19 con un'inchiesta che mostrerà l'inconsistenza delle opinioni provenienti da negazionisti e no-vax, oltre a un'inchiesta che rivela la doppia anima di un medico nostrano: un po' negazionista, un po' imprenditore nel campo delle mascherine. E ancora ritornerà l'aggiornamento dell'indice di #PauraCovid, realizzato dal Prof. Denicolai dell'Università di Pavia e Matteo Flora.