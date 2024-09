La faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis è finita? Le sorprendenti parole della showgirl all'influencer

Nelle ultime settimane, molti hanno notato segnali distensivi tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. La showgirl argentina ha commentato positivamente il flirt dell'influencer con Tony Effe, e poco dopo Giulia ha elogiato un prodotto beauty di Belen. Questo scambio di complimenti ha stupito tutti, segnando un cambiamento nei loro rapporti.

Durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Giulia e Tony si sono avvicinati. Belen, presente all'evento, potrebbe aver osservato la nascita di questo nuovo legame con interesse. Inoltre, dal punto di vista professionale, l'argentina subentrerà a Giulia come conduttrice del programma Amore alla prova su Real Time.

La faida sembra finita

Nonostante un passato turbolento, fatto di presunti contrasti legati a relazioni e carriere, i rapporti tra le due sembrano essersi distesi. C'è chi pensa che la rivalità sia nata a causa di Andrea Iannone, ex di Belen e poi fidanzato con Giulia, ma altri ipotizzano cause lavorative dietro il loro gelo.

Il vero cambiamento sembra essere avvenuto recentemente, quando Belen ha elogiato la relazione di Giulia con il rapper Tony Effe. Un gesto significativo che ha aperto la strada a uno scambio di cortesie. Giulia, in segno di riconoscenza, ha deciso di testare e promuovere sui social un prodotto beauty del brand di Belen.

Complimenti reciproci

Giulia ha apprezzato il mascara di Rebeya, brand di make-up creato da Belen, commentando positivamente il prodotto. Le sue parole sono state ben accolte dalla showgirl, che ha ricondiviso l'elogio sui suoi social, ringraziando Giulia per l'altruismo e il supporto. Questo gesto ha sorpreso i fan delle due.

La gentilezza reciproca tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis è stata vista come un segnale positivo in un mondo, come quello dei social e dell'influencer marketing, spesso caratterizzato da competizione. Potrebbe essere nata una nuova amicizia tra due figure importanti dello showbiz, lasciando da parte i vecchi dissapori.