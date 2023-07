Fabio Fazio: quanto guadagna a Warner Bros. Discovery

Fabio Fazio e il suo stipendio tornano a essere un argomento di stretta attualità. Il nuovo Che tempo che fa di Warner Bros. Discovery è stato presentato oggi alla stampa e sì è così ripresentata la domanda che per per Matteo Salvini era diventata quasi un'ossessione: ma quanto guadagna il conduttore?

La risposta e la cifra non sono un mistero: Fabio Fazio guadagnerà 10 milioni di euro in 4 anni con Discovery, vale a dire 2,5 milioni di euro ogni 12 mesi. Che è sicuramente più di quanto guadagnava in RAI, dove il suo compenso era passato da 2,2 milioni annui fino al 2020 agli 1,9 milioni dell'ultimo biennio.

E proprio i soldi sono stati uno dei nodi mai sciolti che hanno portato il conduttore ligure ad accettare la proposta di Warner Bros. Non soltanto, perchè come ha lui stesso ricordato oggi in conferenza stampa dalla RAI non è mai arrivata una proposta circa il rinnovo del contratto, scaduto a giugno. "Non ho mai detto che mi hanno cacciato o che c'è stata un'epurazione, diciamo però che se con un contratto in scadenza nulla accade uno pensa di continuare altrove il proprio lavoro". Il mancanto rinnovo di Fazio aveva fatto esplodere una polemica interna alla RAI tra la presidentessa Marinella Soldi e l'ex AD Carlo Fuortes. E in un clima teso, anche per la forte ingerenza della politica nell'azienda del servizio pubblico, si è inserita la trattativa tra Beppe Caschetto (agente di Fabio Fazio ma anche di Maurizio Crozza) e gli americani di Warner Bros. Il resto è ormai storia e il nuovo capitolo si chiama Che tempo che fa, dal 15 ottobre su Nove.

Chissà se almeno così Matteo Salvini dormirà sonni tranquilli. Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega non ha mai nascosto la propria antipatia per il conduttore, alimentata dai mancati inviti in una trasmissione che ha sempre fatto gola ai politici ma anche dalle polemiche per uno stipendio in verità non proprio modesto. "Guadagna in un mese quanto me in un anno": questa frase era ormai diventata quasi uno slogan dei suoi comizi. Così, all'indomani dell'addio ufficiale di Fazio alla RAI, Salvini ha festeggiato su Twitter con un poco elegante "Belli ciao".

Interpellato sul tweet ("Nulla di nuovo, era già successo") e sulla possibilità di invitare finalmente Matteo Salvini in trasmissione ora che il suo compenso è garantito da un'azienda non pubblica, Fabio Fazio è stato possibilista ma non entusiasta: "Salvini nella prima puntata? Non esageriamo. Proprio all'inizio no, fatemi almeno cominciare!".