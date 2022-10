Exception, su Netflix in streaming da oggi

Exception, la serie animata horror nata da un soggetto di Hirotaka Adachi, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 13 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Un terrificante horror ambientato nello spazio con un soggetto di Hirotaka Adachi (Otsuichi), character design di Yoshitaka Amano (che si è occupato della saga di Final Fantasy tra le altre cose) e musica di Ryuichi Sakamoto, è già disponibile in streaming su Netflix. In un futuro lontano, l'umanità è costretta a lasciare la Terra e a trasferirsi in un'altra galassia, così una squadra di esploratori parte alla ricerca di un pianeta adatto alla terraformazione.

I membri dell'equipaggio sono creati con una stampante biologica 3D, ma un malfunzionamento del sistema fa sì che uno di loro, Lewis, ne fuoriesca in uno stato deforme. Mentre quest'ultimo si rivolta contro i compagni Nina, Mack, Patty e Oscar, nella spaventosa oscurità della nave inizia un conto alla rovescia verso la fine della missione.