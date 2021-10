Ex On The Beach Italia 3: stasera su MTV la seconda puntata di casting

Stasera su MTV e in streaming su NOW va in onda la seconda puntata di casting di Ex on the Beach Italia 3, in attesa della nuova stagione del programma.

Per chi sta aspettando Ex on the Beach Italia 3 un evento da segnare: stasera su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) alle 22:00 andrà in onda la seconda puntata di casting.

I riflettori si accendono su uno dei momenti più divertenti e assolutamente inediti di Ex On the Beach Italia: i casting dei single della terza stagione dello show! Una serie di divertenti e stupefacenti siparietti, prove psicologiche e momenti esilaranti dove una severissima giuria composta da ex protagonisti del programma si impegnerà a valutare i nuovi aspiranti.

In attesa della terza stagione inedita che, dal 13 ottobre 2021 ogni mercoledì alle 22:00, vedrà alla conduzione la confermatissima coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ci sarà modo di farsi un'idea degli aspiranti single che si giocheranno tutte le loro carte per essere selezionati e partire alla volta della Colombia.

Le sorprese non sono finite qui: per fare un tuffo nel passato del dating show più piccante della tv dallo scorso 4 ottobre alle 22:10 su VH1 (67 del digitale terrestre, 22 di Tivùsat e 715 di Sky) è possibile vedere - per la prima volta in chiaro - le prime due stagioni di Ex On The Beach Italia, capitanate rispettivamente da Elettra Lamborghini e dalla coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L'appuntamento è da lunedì al venerdì, mentre nel weekend sono previste delle maratone delle prime due edizioni di Ex on the beach Italia, sempre in seconda serata.