Chi è l'ex moglie di Amadeus, Marisa Di Martino

Ecco chi è Marisa Di Martino, l'ex moglie di Amadeus: il celeberrimo conduttore televisivo noto per essere, dal 2020, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Amadeus è stato sposato con Marisa Di Martino dal 1993 al 2007 e, in occasione del matrimonio, il testimone dello sposo è stato l'amico Fiorello. Dalla sua ex moglie il celebre conduttore televisivo ha avuto una figlia, Alice, nata nel 1997.

La Di Martino non fa parte del mondo dello spettacolo e, per questo motivo, non abbiamo molte informazioni su di lei: sappiamo che ha conosciuto Amadeus quando entrambi erano molto giovani e che nel 1997 è nata Alice Sebastiani, la figlia della coppia che abbiamo visto nella scorsa edizione de Il Festival di Sanremo.

La signora Di Martino non ha profili social e non sappiamo niente a proposito della sua vita dopo il divorzio. Il matrimonio tra i due è durato quasi 14 anni e la coppia, che ha deciso di separarsi dopo la nascita della figlia, non hai mai spiegato pubblicamente i motivi della fine della loro unione.

Per quanto concerne Amadeus, invece, sappiamo che durante la conduzione del programma L'eredità ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo, con la quale ha iniziato una relazione nel 2003: il 19 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto, nel luglio dello stesso anno è arrivato il matrimonio con rito civile e nel 2019 i due si sono sposati in chiesa a Roma.