Chi è l'ex marito di Lina Sastri, Ruben Celiberti

Ecco chi è Ruben Celiberti, l'ex marito di Lina Sastri: i due si sono sposati nel 1994 per poi separarsi dopo sette anni di matrimonio. La Sastri non ha figli e della sua vita privata e sentimentale non si sa molto altro, essendo l'attrice molto riservata e di conseguenza praticamente immune al mondo del gossip.

Lina Sastri in una scena del film televisivo Il covo di Teresa

Il ballerino argentino Ruben Celiberti è nato a Rosario, in Argentina, il 1º gennaio del 1964; nel 1988 è apparso per la prima volta in televisione in Italia con lo show Buona fortuna su Rai1 e, in seguito, ha collaborato con il danzatore Raffaele Paganini per gli spettacoli Un americano a Parigi e Amor de tango.

Il bello delle donne: Paolo Sassanelli e Lina Sastri in una foto della serie

Ruben, nel 1992, ha debuttato come coreografo con Amor y Tango e nel 1996 ha realizzato A puro talento, seguito nel 1998 da Pasiones. Nel 2008 il ballerino ha curato la regia dello spettacolo teatrale versione italiana di Amor de tango per il Balletto di Milano e per Paganini.

A proposito delle motivazioni che hanno portato Ruben Celiberti e Lina Sastri alla rottura non è mai trapelato nulla visto che la riservatezza e l'amore per la privacy, evidentemente, non sono inclinazioni proprie soltanto dell'attrice napoletana ma anche del celebre ballerino argentino.