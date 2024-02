Evil: la serie si concluderà con la quarta stagione

Evil, la serie Paramount+ di Robert e Michelle King è stata cancellata e si concluderà con l'imminente quarta stagione, la cui première è prevista per maggio. Non è stata ancora fissata una data specifica. Lo streamer ha dichiarato oggi che sono stati ordinati quattro episodi bonus, la cui produzione inizierà presto a New York City per concludere la trama. Paramount+ ha anche pubblicato un teaser trailer della stagione finale che potete guardare in calce alla news.

"Robert e Michelle King hanno creato un modo unico e profondamente divertente di esplorare l'intersezione tra religione e scienza. Ringraziamo Robert, Michelle e l'immenso talento del cast e della troupe di Evil e siamo incredibilmente orgogliosi del loro lavoro collettivo sulla serie. Non vediamo l'ora di vedere cosa c'è in serbo per questi personaggi, in quella che sarà sicuramente un'ultima stagione da brivido", ha dichiarato Jeff Grossman, vicepresidente esecutivo di Paramount+ per la programmazione.

Evil, la recensione: quando la possessione incontra la scienza

Evil 4

Le riprese della quarta stagione si sono concluse all'inizio dello scorso maggio a causa dello sciopero degli sceneggiatori. All'epoca le fonti hanno sottolineato che la decisione di interrompere la produzione è stata presa anche a causa di un problema familiare di uno degli attori dello show, che ha influito sulla loro disponibilità a completare le scene.

Evil è un thriller psicologico che esamina le origini del male lungo la linea di demarcazione tra scienza e religione. La serie ha come protagonisti Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Andrea Martin, Kurt Fuller, Christine Lahti, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco e Dalya Knapp.

La serie è stata lanciata sulla CBS nel settembre 2019 come una delle nuove serie broadcast meglio recensite del 2019-2020, ma non è riuscita a ottenere forti ascolti lineari nell'ora delle 22:00 del giovedì. Per la seconda stagione, che ha debuttato nel giugno del 2021, è passata al canale di streaming Paramount+. La terza stagione ha debuttato nel giugno 2022 ed è stata rinnovata un mese dopo per la quarta stagione.