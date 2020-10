Evan Lo Piccolo: la morte del bimbo di Modica, le accuse, le indagini e le intercettazioni

Evan Lo Piccolo è morto a soli 21 mesi il 17 agosto del 2019 a Modica e secondo l'accusa il bambino è stato ucciso a botte da Salvatore Blanco, compagno della madre Letizia Spatola. Ripercorriamo i passaggi dell'inchiesta che hanno portato alla loro incriminazione

La morte di Evan Lo Piccolo

Evan Lo Piccolo nasce dalla relazione tra Letizia Spatola e Stefano Lo Piccolo. Quando i due si lasciano il padre si trasferisce a Genova per lavoro mentre la madre inizia a frequentare Salvatore Blanco. Il piccolo ha solo 21 mesi quando arriva privo di vita all'ospedale di Modica la mattina del 17 agosto del 2019. Ai medici quella morte sembra subito sospetta, sul piccolo corpo sono presenti una serie di lividi e lesioni e decidono di avvisare le forze dell'ordine. Non è la prima volta che Evan è stato portato in ospedale: il mese precedente il pronto soccorso di Noto aveva curato il piccolo per una frattura alla clavicola. L'autopsia conferma che Evan è morto a causa di un trauma cranico.

Le indagini

Nel primo interrogatorio Letizia Spatola racconta alle forze dell'ordine che una volta tornata a casa si è accorta che Evan stava male ed è andata in farmacia per prendergli dei medicinali. Più tardi, quando ha visto che la situazione non migliorava, ha deciso di chiamare il 118. Gli inquirenti scoprono che nelle ultime sette settimane il bimbo era stato portato all'ospedale di Noto per ben tre volte: una volta per una frattura al ginocchio e al femore e varie escoriazioni; un seconda volta per una ferita che aveva fatto infezione e poi per la clavicola fratturata.

La denuncia di Stefano Lo Piccolo, il padre di Evan

Il 6 agosto, Stefano Lo Piccolo, su segnalazione della madre, ha presentato un esposto alla procura di Genova per segnalare presunti maltrattamenti e atti violenti nei violenze nei confronti del figlio. Ecco cosa si legge nell'esposto: "Ho il timore che mio figlio sia vittima di violenza all'interno del nucleo familiare ma non sono in possesso di elementi probatori e non è mia intenzione formulare delle accuse nei confronti di un soggetto specifico, ritengo però doveroso approfondire la situazione. Ho appreso recentemente da mia madre che mio figlio, con il quale da tempo non riesco a parlare risulta particolarmente "indietro" rispetto ai suoi coetanei: non parla e soprattutto non cammina". L'esposto arriva in Sicilia, dopo la morte del bambino, non avendo elementi di prova l'atto è stato archiviato come "modello 45" e spedito con posta ordinaria.

Le Intercettazioni

Dopo il terzo ricovero in ospedale i medici del pronto soccorso di Noto decidono di avvisare i carabinieri che installano delle microspie a casa di Evan per 15 giorni. Secondo l'avvocato di Letizia Spatola le intercettazioni ambientali sono state ascoltate solo dopo la morte di Evan. Sembra che la qualità del suono non fosse delle migliori e che dall'appartamento proveniva spesso musica ad alto volume, forse per coprire i pianti della piccola vittima.

Gli assistenti sociali

La nonna paterna, dopo aver avvisato Stefano Lo Piccolo, che presenta l'esposto a Genova, cerca di contattare gli assistenti sociali, anzi l'assistente sociale, visto che a Rosolini ne esiste solo uno. I suoi continui solleciti vengono presi in considerazione ma c'è troppo lavoro a causa dell'emergenza sanitaria per verificarli. La situazione era stata annotata come "non allarmante".

L'accusa

Pochi giorni dopo la morte di Evan la Procura di Siracusa ordina l'arresto di Salvatore Blanco e Letizia Spatola. I due sono accusati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia e trasferiti in carcere, dove sono tutt'ora detenuti. Anche Stefano Lo Piccolo, il padre del piccolo Evan, ora è indagato dalla procura di Siracusa per maltrattamenti sul figlio nel periodo in cui conviveva ancora con Letizia. Ad accusarlo è il fratellino maggiore di Evan (entrambi sono figli di Letizia ma hanno padri diversi) "Stefano voleva portare via il mio fratellino, era cattivo. Quando c'era Evan, Stefano era un monello", ha detto il bambino di sei anni assistito dallo psicologo. L'uomo ha respinto ogni accusa.