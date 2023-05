Eurovision Song Contest 2023, stasera su Rai 2: la scaletta ufficiale della prima semifinale

Stasera su Rai 2 alle 21:00, in diretta da Liverpool, va in onda la prima serata dell'Eurovision Song Contest 2023, ecco la scaletta ufficiale.

Questa sera, 9 maggio, su Rai 2 alle 21:00, prende il via l'Eurovision Song Contest 2023 con la prima semifinale. Partecipano alla competizione canora 35 cantanti provenienti da vari paesi. Durante la serata inaugurale, avremo il piacere di ascoltare il nostro rappresentante Marco Mengoni, che presenterà a Liverpool una versione unica e riarrangiata di "Due Vite", il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Scaletta di stasera 9 maggio: artisti, titolo del brano e nazionalità

Alessandra - Queen of kings (Norvegia);

The Busker - Dance (Our own party) (Malta)

Luke Black - Namo mi se spava (Serbia)

Sudden Lights - Aijā (Lettonia)

Mimicat - Ai coração (Portogallo)

Wild Youth - We are one (Irlanda)

Let 3 - Mama šč! (Croazia)

Remo Forrer - Watergun (Svizzera)

Noa Kirel - Unicorn (Israele)

Pasha Parfeni - Soarele şi luna (Moldavia)

Loreen - Tattoo (Svezia)

TuralTuranX - Tell me more (Azerbaijan)

Vesna - My sister's crown (Repubblica Ceca)

Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning daylight (Olanda)

Käärijä - Cha cha cha (Finlandia)

Nella finale, in programma per sabato 13 maggio, saranno automaticamente ammesse le Big Five, ovvero Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e l'Ucraina, il paese vincitore dell'Eurovision Song Contest 2022, ospitato lo scorso anno dall'Italia, a Torino. Inoltre, si uniranno a loro le prime dieci classificate di ogni semifinale.

I conduttori italiani sono Mara Maionchi e Gabriele Corsi. La semifinale andrà in onda alle 21:00 su Rai 2 e sarà preceduta, alle 20.13 sempre su Rai 2, da una anteprima che farà da proscenio anche all'esordio dei due conduttori.

L'ospite della prima semifinale sarà la superstar globale Rita Ora che si esibirà in un medley di alcuni dei suoi più grandi successi. Detentrice del record per il maggior numero di singoli nella Top 10 delle classifiche ufficiali da parte di un'artista femminile britannica e con 10 miliardi di visualizzazioni in streaming all'attivo, Rita eseguirà anche in anteprima mondiale il suo nuovissimo singolo, "Praising You".

La prima semifinale si potrà seguire anche in streaming, collegandosi sul canale YoTube ufficiale di Eurovision Song Contest e su RaiPlay.

Per Rai Radio2, radio ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2023, in diretta radio e video, sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, saranno ai microfoni Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario.