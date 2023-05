Eurovision Song Contest 2023, stasera su Rai 2: la scaletta ufficiale della seconda semifinale

Stasera su Rai 2 alle 21:00, in diretta da Liverpool, va in onda la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023, ecco la scaletta ufficiale.

Questa sera, 11 maggio, su Rai 2 alle 21:00, va in onda la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023. Oggi conosceremo le altre nazioni e i rispettivi artisti che andranno a completare il parterre di finalisti del 13 maggio. Il programma sarà condotto per l'Italia da Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Scaletta di stasera 11 maggio: Paesi - Artisti - Canzoni in Gara

Danimarca - Reiley con "Breaking My Heart"

Armenia - Brunette comn "Future Lover"

Romania - Theodor Andrei con "M D.G.T. (Off and On)"

Estonia - Alika con "Bridges"

Belgio - Gustaph con "Because of You"

Cipro - Andrew Lambrou con "Break a Broken Heart"

Islanda - Diljá comn "Power"

Grecia - "Victor Vernicos con "What They Say"

Polonia - Blanka con "Solo"

Slovenia - Joker Out con "Carpe diem"

Georgia - Iru con "Echo"

San Marino - Piqued Jacks con "Like an Animal"

Austria - Teya e Salena con "Who the Hell Is Edgar?"

Albania - Albina e la Famiglia Kelmendi con "Duje"

Lituania - Monika Linkytė con "Stay"

Australia - Voyager con "Promise"

Nella finale, in programma per sabato 13 maggio, saranno automaticamente ammesse le Big Five, ovvero Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e l'Ucraina, il paese vincitore dell'Eurovision Song Contest 2022, per un totale di 26 Paesi.

Nella prima semifinale si sono qualificati i seguenti paesi:

Cechia - Vesna, My Sister's Crown

Croazia - Let 3, Mama šč!

Finlandia - Käärijä, Cha cha cha

Israele - Noa Kirel, Unicorn

Moldavia - Pasha Parfeni, Soarele şi Luna

Norvegia - Alessandra, Queen of Kings

Portogallo - Mimicat, Ai Coraçao

Serbia - Luke Black, Samo mi se spava

Svezia - Loreen, Tattoo

Svizzera - Remo Forrer, Watergun

Sul palco saliranno, fuori concorso, anche i rappresentanti di Spagna, Ucraina e Regno Unito, che accedono direttamente alla finale.

Tra gli ospiti della serata ci saranno anche la popstar ucraina Mariya Yaremchuk, già in gara nel 2014 con l'iconico numero dell'uomo che correva nella ruota del criceto. In scaletta anche un breve intermezzo con Peppa Pig, il popolare cartoon britannico che ha conquistato i bambini di tutto il mondo.

La seconda semifinale si potrà seguire anche in streaming, collegandosi sul canale YoTube ufficiale di Eurovision Song Contest e su RaiPlay.

Per Rai Radio2, radio ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2023, in diretta radio e video, sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, saranno ai microfoni Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario.