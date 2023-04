Eurovision Song Contest 2023, Mahmood ospite della finale del 13 maggio

Mahmood farà il suo ritorno all'Eurovision Song Contest nel 2023, ma questa volta non come concorrente, bensì come ospite d'onore. Il famoso cantante italiano è stato infatti invitato ad esibirsi durante la finale della celebre kermesse europea, che andrà in onda il prossimo 13 maggio. Questo rappresenta un importante traguardo per il rapper, in quanto è la prima volta che un artista italiano riceve una tale offerta per una edizione estera dell'Eurovision.

Mahmood farà la sua terza apparizione all'Eurovision Song Contest, avendo già calcato il palco europeo due volte in passato. La sua prima esibizione è stata a Tel Aviv nel 2019 con il brano "Soldi", mentre l'anno scorso si è esibito a Torino in coppia con Blanco cantando "Brividi". Quest'anno, l'artista arriverà a Liverpool non come vincitore del Festival di Sanremo, ma come ospite d'onore, invitato dalla BBC, la televisione britannica che organizza l'evento.

"Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite - ha dettp Mahmood - ed è un grande onore per me. Non vedo l'ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo".

Marco Mengoni rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest il 13 maggio con il brano "Due Vite", dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2023. La celebre competizione musicale avrà luogo a Liverpool dal 9 al 13 maggio. A causa della situazione bellica in Ucraina, che aveva vinto l'edizione precedente, Il Regno Unito ha sostituito il paese come ospitante dell'evento. I commentatori italiani per l'occasione saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

L'edizione dell'Eurovision Song Contest in questione vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani. Alessandra Watle Mele, originaria di Pietra Ligure, in provincia di Savona, rappresenterà la Norvegia durante la competizione. Invece, per quanto riguarda San Marino, il gruppo Piqued Jacks, vincitore del concorso Una voce per San Marino, avrà l'opportunità di esibirsi sul palco del famoso evento musicale. Il gruppo si è formato nel 2006 a Buggiano, in provincia di Pistoia.