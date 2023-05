Eurovision Song Contest 2023: ecco i dieci paesi finalisti dopo la prima serata

Il 9 maggio si è tenuta la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023 presso la Liverpool Arena, con la partecipazione di quindici nazioni. Solo dieci di esse hanno ottenuto il pass per la finale del 13 maggio. Durante questa fase, come sottolineato dai conduttori italiani Mara Maionchi e Gabriele Corsi, non viene stilata una classifica.

Ecco le 10 nazioni finaliste in ordine alfabetico

Cechia - Vesna, My Sister's Crown

Croazia - Let 3, Mama šč!

Finlandia - Käärijä, Cha cha cha

Israele - Noa Kirel, Unicorn

Moldavia - Pasha Parfeni, Soarele şi Luna

Norvegia - Alessandra, Queen of Kings

Portogallo - Mimicat, Ai Coraçao

Serbia - Luke Black, Samo mi se spava

Svezia - Loreen, Tattoo

Svizzera - Remo Forrer, Watergun

Paesi Eliminati:

Malta - The Busker con Dance (Our Own Party)

Lettonia - Sudden Lights con Aija

Irlanda - Wild Youth con We Are One

Azerbaigian - TaraiTaranx con Tell Me More

Paesi Bassi - Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Daylight

Durante la prima serata, si è esibita Loreen, la rappresentante della Svezia che viene considerata la favorita di questa edizione dell'Eurovision Song Contest, nonostante il suo brano richiami alcuni successi degli Abba. I conduttori italiani Mara Maionchi e Gabriele Corsi hanno raggiunto nei camerini un emozionatissimo Marco Mengoni, che torna alla kermesse europea dopo dieci anni.

Il nostro portabandiera accede direttamente alla finale di sabato. Secondo il regolamento, le Big Five, ossia Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, insieme all'Ucraina, il paese vincitore dell'Eurovision Song Contest 2022, si esibiranno direttamente sabato 13 maggio, quando verrà decretato il vincitore di questa edizione.

Ieri abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un minuto delle canzoni proposte da Francia, Germania e Italia. Il vincitore di Sanremo 2023 si è esibito in un'arena illuminata dalle luci dei cellulari.

La seconda semifinale andrà in onda giovedì 11 maggio alle 21:00, sempre su Rai 2