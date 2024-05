Eurovision 2024, la seconda semifinale stasera su Rai 2: la scaletta, i cantanti, quando canta Angelina Mango

Stasera su Rai 2 in prima serata va in onda la seconda semifinale dell'Eurovision 2024: ecco la scaletta e gli artisti che si esibiranno, tra cui spicca il nome della nostra Angelina Mango.

Le note dell'Eurovision 2024 tornano a suonare su Rai 2, stasera dalle 21:00, per la seconda semifinale. Martedì scorso la gara è entrata nel vivo con la prima puntata, che ha decretato i primi 10 finalisti (che si esibiranno, con il Paese ospitante e i Big Five, nella finale di sabato 11 maggio).

Anche in questo giovedì 9 maggio sarà Mara Maionchi a condurre lo show da Roma insieme all'inviato alla Malmö Arena, Gabriele Corsi. Ricordiamo che l'evento è disponibile anche in streaming grazie a RaiPlay e, in diretta, su Radio 2, con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

La scaletta della seconda serata

Saranno 19 gli artisti a esibirsi sul palco della Malmö Arena per la seconda semifinale e stasera, tra i cantanti attesi, c'è anche Angelina Mango, che canterà e ballerà sulle note de La Noia, il brano con cui ha conquistato il primo posto a Sanremo 2024.

Ecco tutti gli artisti in ordine di uscita:

Albania, BESA con Titan

Grecia, Marina Satti con Zari

Svizzera, Nemo con The Code

Repubblica Ceca, Aiko con Pedestal

Francia, Slimane con Mon amour

Austria, Kaleen con We Will Rave

Danimarca, SABA con SAND

Armenia, LADANIVA con Jako

Lituania, Dons con Hollow

Spagna, Nebulossa con ZORRA

San Marino, MEGARA con 11:11

Georgia, Nutsa Buzaladze con Firefighter

Belgio, Mustii con Before The Party's Over

Estonia, 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italia, Angelina Mango con La noia

Israele, Eden Golan con Hurricane

Norvegia, Gåte con Ulveham

Olanda, Joost Klein con Europap

Le prove di Angelina Mango per l'Eurovision 2024

Come si può vedere dall'elenco, subito dopo Angelina Mango toccherà alla cantante israeliana, un'esibizione che, per via della delicata situazione internazionale, è stata fischiatissima fin dalle prove.

Come si vota dall'Italia

Vista la presenza di Angelina Mango, stasera sarà possibile votare anche dall'Italia.

In un video (che trovate in fondo all'articolo) gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno spiegato come votare nel 2024. Per gli spettatori dall'Italia è possibile votare tramite l'app ufficiale dell'Eurovision Song Contest durante le semifinali e la finale dal vivo dell'11 maggio. L'app è disponibile per tutti i dispositvi iOS, Android o Windows. Sarà possibile anche votare tramite telefono ed SMS ai numeri che verranno visualizzati sullo schermo da ciascuna emittente partecipante e su www.esc.vote.

Quando si potrà votare? Solo durante la semifinale in cui si esibirà Angelina Mango - giovedì 9 maggio -, e poi durante la finale di sabato 11 maggio, a cui, ricordiamo, l'Italia accede per diritto.

Durante la finale, la votazione si apre subito prima dell'esecuzione della prima canzone e rimarrà aperta fino a circa 25 e 40 minuti dopo la presentazione dell'ultima canzone. Nelle semifinali, la votazione si aprirà dopo l'esecuzione dell'ultimo brano e rimarrà aperta per circa 15-25 minuti

È possibile esprimere fino a 20 voti.