Eurovision 2022: Roma e Milano si candidano per ospitare l'evento

Dove si svolgerà l'Eurovision 2022? Probabilmente a Roma o a Milano, almeno stando alle dichiarazioni a caldo di Stefano Coletta, direttore di Rai1, e dell'assessore alla cultura del capoluogo meneghino, Filippo Del Corno.

Attenzione, però, perchè la sindaca di Torino, Chiara Appendino, non ha mancato, congratulandosi via social con i freschi trionfatori, di sottolineare come sia "già al lavoro per l'edizione 2022". Una frase che non lascia troppo spazio a interpretazioni: il capoluogo piemontese non ha nessuna intenzione di rendere il gioco facile all'eterna rivale Milano e alla capitale.

La vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest 2021 ha aperto una partita enorme per la RAI: l'organizzazione della prossima edizione di uno degli eventi musicali più grandi al mondo (e seguiti: sabato sera sono stati quasi 5 milioni gli italiani che hanno tifato Maneskin davanti alla TV, insieme ad altri 200 milioni di persone in tutto il mondo).

Intervistato dal Corriere della Sera, Stefano Coletta, direttore di Rai1, è stato molto esplicito rispetto alla propria scelta personale: "Io, un po' anche pensando alla vittoria di Maneskin, ed essendo romano, immagino Roma come città alveo di questa manifestazione. Alla fine credo che in maniera rigorosa dovremo scegliere l'impianto televisivo che possa inglobare la complessità di uno spettacolo come questo".

Da Milano però non sono rimasti a guardare. Il primo a paventare la possibilità di un Eurovision 2022 magari al Forum di Assago è stato l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran che, commentando la vittoria su Facebook, ha scritto: "Siamo fuori di testa ma diversi da loro... grandi Maneskin! E ora speriamo la prossima edizione sia a Milano!".

E ad aggiungere una motivazione in più ci ha pensato l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno: "Questa è la capitale dell'industria discografia italiana. È qui che si produce e si consuma musica". Di conseguenza: sembra significativo che debba essere proprio il capoluogo lombardo la prossima "culla" della musica europea.

Quando conosceremo il nome della città che ospiterà la nuova edizione dell'Eurovision Song Contest? Non prima di luglio o agosto perchè, come ha chiarito Stefano Coletta: "Tra maggio e giugno si mette a punto Sanremo. La priorità è quella, poi si passerà subito dopo all'Eurovision. Del resto è proprio Sanremo ad aver ispirato la competizione europea".