Eurovision 2022, lo spot ufficiale della kermesse europea (video)

Sono state pubblicate le prime clip dello spot ufficiale per Eurovision 2022 realizzato dalla RAI: la Rockin' 1000, la più numerosa rock band esistente al mondo, ha suonato in Piazza San Carlo a Torino, una versione personalizzata del Te Deum, la storica sigla dell'Eurovision.

La Rockin' 1000 è nata in Italia nel 2014, quando mille musicisti volontari, 350 chitarristi, 250 cantanti, 250 batteristi e 150 bassisti, si riunirono a Cesena, nel Parco Urbano dell'Ippodromo, dove suonarono e registrarono Learn to Fly, il brano dei Foo Fighter, per convincere il gruppo di Dave Groh ad aggiungere una data a Cesena nel loro tour.

La band più numerosa del mondo nei giorni scorsi si è radunata a Piazza San Carlo a Torino. Il capoluogo piemontese, come sappiamo, ospiterà, dal 10 maggio al 14 maggio, la 66ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2022. I musicisti di Rockin' 1000 hanno registrato lo spot ufficiale dello show, suonando una versione personalizzata del Te Deum. Il promo, con l'inedito arrangiamento rock della storica sigla dell'Eurovision, è stato pubblicato su Twitter dall'account Cinguetterai.

Nel frattempo si è messa in moto anche la macchina organizzatrice dell'Eurovision Village, manifestazione parallela alla kermesse canora. Sul palco del Village si esibiranno numerosi artisti tra i quali i Negrita, Melancholia, Cristina D'Avena e Little Pieces of Marmelade. In otto giorni saliranno sui palchi oltre 200 artisti per 40 ore di concerto