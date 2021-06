Europei 2021, UEFA dice no allo stadio arcobaleno per Germania-Ungheria

Germania-Ungheria non si giocherà in uno stadio arcobaleno: la UEFA ha detto no alla richiesta del sindaco di Monaco che voleva colorare l'Allianz Stadium per protestare contro le leggi omofobiche ungheresi. La decisione della società che gestisce il calcio in Europa ha lascito molti con l'amaro in bocca.

La UEFA ha concesso ai giocatori di inginocchiarsi in campo per il Black Lives Matter, il movimento antirazzista nato all'interno della comunità afroamericana. Oggi lo stesso organismo calcistico nega però la possibilità al sindaco di Monaco di colorare l'Allianz Stadium con i colori dell'arcobaleno.

Vediamo cosa è successo nelle ultime ore: il 23 giugno, a Monaco si gioca Germania-Ungheria, l'incontro arriva all'indomani dell'approvazione del governo magiaro di leggi che vietano la diffusione, tra i minori, di qualsiasi contenuto che promuova l'omosessualità o il cambio di genere. Dieter Reiter, sindaco di Monaco di Baviera, ha avuto l'idea di illuminare lo stadio della città con i colori della comunità Lgbt+ per esprime il suo dissenso, e quello dei suoi concittadini, nei confronti delle leggi ungheresi.

L'UEFA ha deciso di impedire questa manifestazione di solidarietà spiegando le sue motivazioni in una nota ufficiale "La UEFA comprende che l'intenzione è quella di inviare un messaggio per promuovere la diversità e l'inclusione, una causa che la UEFA sostiene da molti anni, avendo unito le forze con i club europei, le squadre nazionali e i loro giocatori, lanciando campagne e numerose attività in tutta Europa per sottolineare come il calcio dovrebbe essere aperto a tutti".

Al termine del lungo comunicato la massima organizzazione del calcio europeo decide di non schierarsi politicamente: "Tuttavia, la UEFA, attraverso i suoi statuti, è un'organizzazione politicamente e religiosamente neutrale. Dato il contesto politico di questa specifica richiesta - un messaggio che mira a una decisione presa dal parlamento nazionale ungherese - la UEFA deve declinare questa richiesta"

II sindaco di Monaco ha reagito con rabbia alla decisione della UEFA e ha detto: "è vergognosa e la città risponderà decorando i suoi palazzi dei colori arcobaleno, simbolo della comunità Lgbt". Markus Soeder, Governatore della Baviera e presidente del partito conservatore bavarese ha scritto su Twitter "sarebbe stato segno di tolleranza e libertà". Il segretario generale Spd, Lars Klingbeil ha scritto "Cara UEFA sei peggio di quanto pensassi. Vergonatevi!"

Contro la decisione presa oggi è intervenuto anche Clément Beaune, il ministro francese per gli Affari europei parlando con i giornalisti ha dichiarato "Mi rammarico per questa decisione, penso che sarebbe stato un simbolo molto forte. Siamo al di là di un messaggio politico, è un messaggio di valori profondi".