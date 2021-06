Europei 2021, le partite del 18 giugno 2021: orari e dove vederle in TV e in streaming

Oggi, venerdì 18 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede tre partite: ecco a che ora e dove vederle, in TV e in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 18 giugno tre partite: altre squadre potrebbero raggiungere l'Italia, il Belgio e l'Olanda, già qualificate per gli ottavi di finale. A Londra alle 21:00 si gioca Inghilterra-Scozia, una partita che va oltre i confini del calcio per toccare quelli della politica e dell'indipendentismo scozzese.

Dove Vedere gli incontri di oggi in TV

Svezia-Slovacchia si gioca oggi alle 15:00 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, in Russia. Nella gara di esordio la squadra allenata da Janne Andersson ha pareggiato contro la Spagna e ha 1 punto in classifica. La squadra dell'ex napoletano Marek Hamšík ha sconfitto la Polonia e in caso di vittoria si garantirebbe il passaggio agli ottavi di finale. Svezia-Slovacchia non sarà trasmessa in chiaro ma sarà visibile in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite). Telecronaca di Antonio Nucera.

Croazia-Repubblica Ceca si gioca oggi alle 18:00 all' Hampden Park di Glasgow, in Scozia. Nella prima giornata la squadra del fuoriclasse Modric ha perso il match di esordio contro l'Inghilterra. Situazione diversa per Il team allenato da Jaroslav Silhavy che all'esordio ha sconfitto gli scozzesi e ora punta diritta alla qualificazione agli ottavi di finale. Croazia-Repubblica Ceca è uno dei 27 incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite. Telecronaca di Pietro Nicolodi.

Inghilterra-Scozia si gioca oggi alle 21:00 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Gli uomini allenati da Gareth Southgate dopo aver battuto la Croazia proveranno a sfruttare il fattore campo per vincere l'incontro e guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale con una giornata di anticipo. La selezione di Steve Clarke proveranno a fermare gli odiati cugini inglesi in un match che per i loro connazionali ha un sapore particolare che va al di la del terreno di gioco. Inghilterra-Scozia è uno dei 27 incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La telecronaca è di Luca De Capitani a Manuel Pasqual è affidato il commento tecnico. La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251 del satellite. La telecronaca sarà di di Massimo Marianella affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Dove Vedere gli incontri di oggi in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.