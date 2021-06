Europei 2021, le partite del 14 giugno: orari e dove vederle in TV e in streaming

Oggi, lunedì 14 giugno, gli Europei 2021 regalano altre tre partite agli appassionati di calcio: ecco dove vederle in televisione e in streaming.

Gli Europei 2021 sono entrati nel vivo: oggi, lunedì 14 giugno, sono previste tre partite. Alle 15:00 si parte con Scozia-Repubblica Ceca con cui si conclude il primo turno del gruppo D. Gli altri 2 match della giornata danno il via al girone E. Ecco a che ora e dove vedere le partite di oggi in televisione e in streaming.

A che ora e dove vederle in TV

Scozia-Repubblica Ceca si gioca oggi alle 15:00 all'Hampden Park di Glasgow, in Scozia. La partita che conclude il conclude il primo turno del gruppo D non si potrà vedere in chiaro. L'incontro sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport 251.

Polonia-Slovacchia si gioca oggi alle 18:00 al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo, in Russia. La partita che apre il gruppo E non si potrà vedere in chiaro. L'incontro sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport 251.

Spagna-Svezia si gioca oggi alle 21:00 allo Stadio de la Cartuja di Siviglia, in Spagna. La partita della squadra di Luis Enrique, favorita del girone, è una delle 27 partite che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La telecronaca sarà di Dario Di Gennaro, il commento tecnico di Andrea Agostinelli.

La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e Sky Sport 251. Un ampio post partita è previsto sia sulla RAI che su Sky

Dove vedere gli incontri di oggi in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.