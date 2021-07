Europei 2021: Lodo Guenzi ospite dei The Jackal per Italia-Inghilterra, stasera su RaiPlay

I The Jackal tornano stasera su RaiPlay alle 20:40 per commentare Italia-Inghilterra e con loro ci saranno tanti ospiti, tra cui Lodo Guenzi e Francesco Paolantoni.

I The Jackal sono pronti a tornare, stasera su RaiPlay dalle 20:40, per la finale degli Europei 2021, Italia-Inghilterra. E insieme a loro ci sarà anche Lodo Guenzi.

Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia, Simone e i loro ospiti torneranno a collegarsi su RaiPlay, dal salotto di casa per l'appuntamento conclusivo che vedrà l'Italia affrontare l'Inghilterra per il titolo di campione d'Europa. Insieme a loro, tra presenze e collegamenti Carolina Morace, Francesco Paolantoni, Lodo Guenzi e Alberto "Bebo" Guidetti.

Il format originale "Europei a casa The Jackal" con oltre 1,1 milioni di legitimate streams e le 120 mila ore di visione è stato uno dei contenuti più visti su RaiPlay dall'inizio di Euro 2020.

L'impresa dell'Italia contro la Spagna è stata un grande successo non solo per il team azzurro ma anche per la piattaforma streaming della Rai. "Europei a casa The Jackal", programma trasmesso in diretta dal CPTV di Napoli, nella serata di martedì 6 luglio ha ottenuto infatti un risultato strepitoso, il migliore di sempre, con oltre 156 mila visualizzazioni lineari, oltre 165 mila legitimate streams ed una media spettatori pari a 16.350. Una crescita del 26% rispetto al match vinto contro il Belgio e di quasi il 40% rispetto all'ottavo di finale disputato contro l'Austria.