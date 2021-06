Europei 2021, Italia-Galles: dove vederla in TV e in streaming oggi

Si gioca oggi Italia-Galles, terza partita per gli azzurri di Roberto Mancini agli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia- Galles è la partita in programma oggi alle 18:00 nel calendario degli Europei 2021.

Dopo i due successi contro Svizzera e Turchia, agli Azzurri di Roberto Mancini contro la nazionale allenata da Robert Page basta un pareggio per conservare il primo posto in classifica. Questa posizione permetterà all'Italia di incontrare la seconda classificata del Gruppo C che comprende Olanda (già prima classificata del raggruppamento), Macedonia del Nord, Austria e Ucraina. Secondo le ultime informazioni Roberto Mancini potrebbe optare per un moderato turnover dando spazio ai cosiddetti panchinari. L'allenatore per il momento non si è sbottonato anche per non dare un vantaggio tattico al suo avversario.

Il Galles per passare il turno ha bisogno di un pareggio, per questo Svizzera e Turchia temono che le due squadre giochino per non farsi male, quello che nel gergo calcistico si chiama 'biscotto'. L'allenatore gallese ha detto che confermerà Moore in attacco con Bale, Ramsey e James a fargli da sostegno in fase offensiva. Le ultime due partite del gruppo A si giocano in contemporanea.

Dove vederla in TV

Italia-Galles andrà in onda alle ore 18:00 dallo Stadio Olimpico di Roma, dove l'Italia ha giocato tutti gli incontri di questa fase a gironi di Uefa Euro 2020. Il match è arbitrato dal rumeno Ovidiu Hategan. La partita sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle ore 17.15, per poi proseguire anche al termine del match con un ampio post partita, in studio ci saranno Paola Ferrari, Luca Toni e Marco Tardelli. La telecronaca dell'incontro è stata affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Italia-Galles sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 204) e Sky Sport (canale 251). La telecronaca è di Fabio Caressa, il commento tecnico di Beppe Bergomi. Anche Sky ha previsto un ampio pre e post partita.

Dove vederla in streaming

Italia-Galles può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

La partita potrà essere seguita in streaming sul proprio computer anche grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.