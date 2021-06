Europei 2021, calendario 28 giugno: a che ora e dove vedere le partite in TV e in streaming

Oggi, lunedì 28 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede due partite valide per gli ottavi di finale: ecco a che ora e dove vederle in TV e in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 28 giugno due partite: gli ottavi proseguono con Croazia-Spagna e Francia-Svizzera, le squadre vincenti si affronteranno nei quarti di finale del prossimo 2 luglio.

A che ora e dove vederle in TV

Croazia-Spagna si gioca oggi alle 18:00 al Parken Stadium di Copenaghen, in Danimarca. La squadra iberica allenata da Luis Enrique si presenta a questo incontro ancora imbattuta, ma gli spagnoli si sono guadagnati il pass agli ottavi solo grazie alla vittoria nell'ultima giornata contro la Slovacchia. La squadra del fuoriclasse Modric dovrà fare a meno di Perisic, risultato positivo e costretto a rispettare i protocolli UEFA sull'emergenza sanitaria mondiale. Croazia-Spagna non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Telecronaca di Massimo Marianella, commento tecnico di Lorenzo Minotti. Inviato Massimiliano Nebuloni.

Francia-Svizzera si gioca oggi alle 21:00 all'Arena Nationala di Bucarest, in Romania. La nazionale transalpina si presenta come grande favorita in questo match, i campioni del mondo sono ancora imbattuti e hanno vinto il girone di ferro lasciandosi alle spalle Germania e Portogallo. La nazionale elvetica è una delle quattro squadre ripescate della fase a girone. Francia-Svizzera è uno degli incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La telecronaca sarà di Stefano Bizzotto, il commento tecnico di Katia Serra.

La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite), Sky Sport (canale 251 del satellite). Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Inviato Alessandro Alciato.

Dove vederle in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.