Europei 2021, il calendario del 23 giugno 2021: orari e dove vedere le partite in TV e in streaming

Oggi, mercoledì 23 giugno, il calendario degli Europei 2021 prevede quattro partite che concludono la fase a gironi: a che ora e dove vederle in TV e in streaming.

Il calendario degli Europei 2021 prevede per la giornata del 23 giugno quattro partite: con gli ultimi match dei gruppi E ed F si conclude la fase a gironi del torneo. Stasera conosceremo le 16 squadre che hanno passato il turno e gli accoppiamenti degli ottavi di finale.

A che ora e dove vederle in TV

Svezia-Polonia si gioca oggi alle 18:00 al Gazprom Arena di San Pietroburgo, in Russia. Gli Svedesi si sono già assicurati il passaggio agli europei forti dei 4 punti in classifica conquistati nei match precedenti. La squadra del napoletano Zelinskij ha 1 punto in classifica e per accedere agli ottavi di finale deve solo vincere. Svezia-Polonia non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky su Sky Sport (canale 253 del satellite). Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Slovacchia-Spagna si gioca oggi alle 18:00 allo stadio La Cartuja di Siviglia, in Spagna. Le furie rosse, dopo i due pareggi nei precedenti incontri, sono costretti a vincere per poter passare il turno. La squadra di Marek Hamšík con un pareggio potrebbe accedere agli ottavi, attualmente è al secondo posto del girone con 3 punti in classifica. Slovacchia-Spagna è uno dei 27 incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1.

La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport (canale 252 del satellite) e Sky Sport Football. La telecronaca sarà di Antonio Nucera.

Germania-Ungheria si gioca oggi alle 21:00 nell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La partita riveste un'importanza fondamentale per le due squadre, nessuna delle due si è ancora assicurata il passaggio al turno successivo. I magiari si trovano di fronte ad un'impresa quasi impossibile, battere i tedeschi e sperare nella sconfitta del Portogallo. Germania-Ungheria non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI ma sarà visibile in esclusiva su Sky su Sky Sport (canale 253 del satellite). Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Nando Orsi

Portogallo-Francia si gioca oggi alle 21:00 alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. La squadra di Ronaldo, dopo la sconfitta con la Germania, deve vincere per non correre rischi. La squadra allenata da Didier Deschamps, prima in classifica nel girone con 4 punti, è già qualificata ma vorrebbe vincere anche per vendicarsi della sconfitta subita dai lusitani nella finale di Euro 2016. Portogallo-Francia è uno dei 27 incontri che la RAI trasmetterà in chiaro su Rai1. La telecronaca sarà di Stefano Bizzotto, il commento tecnico di Katia Serra.

La partita sarà coperta anche da Sky che la trasmetterà su Sky Sport (canale 252 del satellite) e Sky Sport Football. La telecronaca è di Riccardo Trevisani, il commento tecnico di Daniele Adani.

Dove vederle in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.