Euro 2024, Malta-Italia: dove vedere la seconda partita degli azzurri in tv e streaming

Malta-Italia è la seconda partita degli azzurri nel girone di qualificazione degli Europei 2024, ecco dove vederla in tv e in streaming

Malta-Italia è l'incontro che si gioca stasera valido per la qualificazione a Euro 2024 e trasmesso in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20:30. Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, gli azzurri scendono in campo a Malta per ottenere i primi punti nella rassegna che li vede campioni uscenti.

La partita si gioca oggi 26 marzo al National Stadium di Ta' Qali, a 8 km da La Valletta. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45. Il match degli azzurri si potrà vedere in chiaro su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

Italia e Malta fanno parte del gruppo C insieme a Inghilterra, Ucraina e Macedonia del Nord.

Classifica Gruppo C: Macedonia del Nord ed Inghilterra 3 punti, Italia, Malta e Ucraina 0

PROBABILI FORMAZIONI MALTA-ITALIA

MALTA (3-4-3): Bonello; Muscat, Borg, Attard; J. Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Nwonko, P. Mbong. Ct. Marcolini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Romagnoli, Acerbi, Emerson; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto. Ct. Mancini