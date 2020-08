Esplosione a Beirut: su TV8 la testimonianza di una turista italiana (VIDEO)

Ieri Beirut è stata devastata da una violenta esplosione nella zona del porto, Ogni Mattina ha intervistato una turista italiana sopravvissuta all'esplosione che ha rivissuto con Adriana Volpe e Alessio Viola quei terribili momenti.

BEIRUT, COME UNA BOMBA ATOMICA La testimonianza da Beirut con Eleonora Carrai, turista sopravvissuta all'esplosione

Eleonora Carrai è il nome dell'italiana che ha raccontato a TV8 come è riuscita a mettersi in salvo e a lasciare Beirut con alcuni amici. Eleonora soggiornava in un hotel a 400 metri in linea d'aria dall'esplosione "la nostra camera è scoppiata, noi eravamo dentro quando parte della camera è crollata e siamo riusciti miracolosamente a salvarci", ha raccontato la nostra concittadina visibilmente angosciata. Ospite di Adriana Volpe e Alessio Viola, Eleonora ha detto che la sua stanza era al dodicesimo piano: "abbiamo fatto le scale di corsa, senza fermarci", arrivati per strada sono riusciti a prendere la macchina e a lasciare la città.

Secondo la Croce Rossa l'esplosione ha causato per il momento 135 morti, 4000 feriti, centinaia di dispersi e 300.000 persone senza casa. Il nitrato di ammonio che ha causato la deflagrazione ha reso l'aria tossica e stamattina il Ministero della Salute ha invitato le persone che potevano farlo a lasciare la città.