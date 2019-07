Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si separano: "Sono stati 10 anni meravigliosi"

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: la separazione adesso è ufficiale. Il cantante e sua moglie hanno condiviso un comunicato ufficiale per annunciare la fine del loro matrimonio e confermare quindi le voci di crisi che da mesi erano sempre più insistenti.

Nel comunicato ufficiale diffuso dall'ufficio stampa si legge: "Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione".

Tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si parlava di crisi ormai da mesi: l'ultimo post su Instagram che li vedeva insieme risale a San Valentino, poi più nulla: sui rispettivi canali social ormai il cantante e la modella parlano soprattutto dei rispettivi impegni professionali eartistici, e poco delle loro vite private, neanche un post in occasione dell'anniversario di matrimonio. I rumors di una separazione ormai imminente si erano fatti ancora più insistenti quando lei è apparsa a Parigi per un evento senza la fede al dito.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, lui 50 anni, lei 31, si erano conosciuti nel 2009, in occasione dei Wind Music Awards e si erano sposati nel 2014 a Milano. Dalla loro relazione sono nati due figli, Raffaela, nel 2011 e Gabrio, nel 2015. Per un po' di tempo Marica ha messo da parte il lavoro per dedicarsi pienamente ai figli ed è tornata sulle passerelle quando i due bambini sono diventati più grandi. Eros Ramazzotti era stato sposato con Michelle Hunziker dal 1998 al 2002 e dalla relazione con la conduttrice - con cui adesso è in ottimi rapporti, dopo un lungo periodo di contrasti - era nata la loro figlia Aurora.