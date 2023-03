Er gol de Turone era bono, stasera su Rai 1 in seconda serata (Video)

Er gol de Turone era bono è il film documentario che Rai 1 manda in onda stasera in seconda serata, subito dopo l'incontro Malta-Italia. Quella che vedremo, alle 23:00 circa, è la storia di un goal annullato alla Roma in una partita decisiva per lo scudetto contro la Juventus.

SINOSSI

Il 10 maggio 1981 durante un Juventus - Roma, decisiva per lo scudetto, Maurizio "Ramon" Turone, difensore della Roma, negli ultimi minuti di gioco si sgancia dalle retrovie e si inserisce in area avversaria per mettere la palla in rete con un meraviglioso gol di testa. L'arbitro fischia il gol, ma poi vede il suo assistente con la bandiera alzata e l'annulla. In quel momento i sogni di Ramon e di tutta una tifoseria s'infrangono. La Roma perde quello scudetto e la ferita nel cuore dei tifosi inferta da quella decisione, ritenuta da tutti ingiusta, non si rimarginerà mai, facendo entrare quell'episodio nella leggenda. Abbiamo dato voce ai protagonisti di quell'evento, dentro e fuori dal campo, per scoprire cosa è successo quel giorno e perché a distanza di quarant'anni ancora se ne parla.

Con la partecipazione di:

Maurizio "Ramon" Turone, Andrea Rivera, Luca Beatrice, Paolo Bergamo, Maurizio Biscardi, Antonio Bongi, Paolo Calabresi, Romolo Giovanni Capuano, Bruno Conti, Paulo Roberto Falcao, Fabio Ferrari, Salvatore Giglio, Fabrizio Grassetti, Mario Iosa, Domenico Marocchino, Giorgio Martino, Gianpaolo Ormezzano, Michele Plastino, Cesare Prandelli, Roberto Pruzzo, Paolo Rossi, Giuliano Sancini, Enrico Vanzina e Ettore Viola.