Er Faina risponde ad Aurora Ramazzotti e legittima il catcalling: bufera sui social (video)

Er Faina risponde ad Aurora Ramazzotti legittimando il catcalling perchè rientra tra le normali 'tecniche di rimorchio', ma il suo video ha scatenato una tempesta sui social dopo che era stato ripreso e commentato anche da Tommaso Zorzi, amico di Aurora.

Il catcalling comprende gli apprezzamenti fatti a una donna per la strada da parte degli uomini, frasi come "ciao bella" o "cosa fai stasera?", e fischi rientrano in questa espressione che indica molestie verbali. Pochi giorni fa Aurora Ramazzotti nelle sue Instagram stories ha denunciato di essere stata vittima di questo tipo di molestie, raccontando quanto le era successo per strada: "Possibile che nel 2021 succeda ancora di frequente il fenomeno del catcalling? Sono l'unica che ne è vittima costantemente nonostante mi vesta da maschiaccio? Non appena mi metto una gonna o, come in questo caso, appena mi tolgo la giacca sportiva, perché sto correndo e fa caldo, devo subire fischi e commenti sessisti e altre schifezze. A me fa schifo. Se sei una persona che lo fa, sappi che fai schifo".

Oggi a risponderle è stato Er Faina, ex concorrente di Temptation Island con oltre 1 milione di follower su Instagram. Damiano Coccia, questo il suo nome, ha definito il catcalling una semplice tattica di rimorchio: "Il catcalling? Per due fischi? Io non so dove andremo a finire. Se qualcuno viene ti tocca, posso capire. Ma se uno fischia e ti dice 'ah bella'...". Er Faina ha continuato: "Io posso capire se uno viene, ti insulta, ti rompe il caz.o. Ma che c'è un manuale di rimorchio? Uno passa, vede due belle gambe dici 'Ah fantastica'. Mica t'ho detto 'affancu.o brutto ce..so".

Il video de Er Faina è stato ripreso da Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e grande amico di Aurora dai tempi del liceo, che ha deciso di rispondere allo youtuber romano in maniera molto dura: "Una donna non può essere ridotta ad un paio di gambe e questo non può legittimare un uomo a fischiare per strada. C'è stata l'evoluzione non siamo bestie. Quello che mi dispiace non è tanto il fatto che sia stupido ma che sia seguito, e questo lo rende pericoloso", ha detto l'opinionista de L'isola dei famosi.

Le reazioni sui social non sono mancate e l'argomento è entrato tra le tendenze di Twitter, dove sono molteplici i post contro Er Faina.