Emmy Awards sostituiranno le diciture 'attore' e 'attrice' con 'performer' per essere più inclusivi

Gli Emmy Awards indicono nuove regole per i candidati, che avranno la possibilità di non identificarsi come uomini o donne, creando così maggior inclusività.

Gli Emmy Awards hanno deciso di dare ai candidati la possibilità di essere più inclusivi a livello di genere con nuove regole, scegliendo se essere nominati come "attrici" o "attori", eliminando la distinzione di genere e dando a loro la scelta.

L'Academy of Television Arts and Sciences, cioè l'ente che organizza e assegna annualmente gli Emmy Awards, ha deciso di accogliere almeno in parte le richieste di chi voleva eliminare la distinzione di genere durante la cerimonia. Tramite Deadline, è arrivata una dichiarazione proprio dell'ente che spiega la situazione:

"Nessuna categoria di artisti intitolata 'Attore' o 'Attrice' ha mai avuto un requisito di genere per le candidature. Ora, i candidati e (o) i vincitori in qualsiasi categoria di artisti intitolata 'Attore' o 'Attrice' possono richiedere che il loro certificato di nomina e la statuetta Emmy riportino il termine 'Perfomer' al posto di Attore o Attrice".

Questo nuovo regolamento andrà in vigore dalla prossima cerimonia 2021, con le nomination che saranno annunciate il prossimo 13 luglio. Questa notizia, come si poteva immaginare, sta facendo molto rumore negli USA, anche perché la cerimonia degli Emmy Awards è uno degli eventi più seguiti della nazione. La decisione rappresenta una vera e propria apertura alle volontà delle persone non binarie, quelle cioè che non corrispondono strettamente al genere maschile o a quello femminile.

Oscar: l'inclusione diventerà un requisito necessario per il miglior film dal 2024

Entertainment Weekly ha poi riferito che l'Academy si è assicurata di confermare che gli Emmy non cambieranno il modo di valutare le categorie di attori e attrici. Questo cambiamento consente semplicemente alle star che saranno coinvolte di avere una preferenza sulle loro nomination e vittorie.

Attendiamo quindi gli Emmy Awards 2021, che sono attualmente programmati per il 19 settembre. Al momento non è chiaro ancora chi saranno i nominati e quindi non possiamo immaginare chi sarà il primo o la prima a usufruire di questa nuova opzione messa a disposizione dall'Academy.