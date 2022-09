Emmy 2022, dove e quando vedere la cerimonia in TV e in streaming

La cerimonia di premiazione degli Emmy 2022 sarà trasmessa in diretta anche in Italia: ecco dove vederla in TV e in streaming.

La cerimonia di premiazione degli Emmy 2022 si potrà seguire in diretta anche in Italia. Quando e dove vederla? Dalle 00:30 di stanotte sarà SKY a trasmettere il red carpet e la consegna dei premi più prestigiosi della TV americana.

Dove vederla

Tutta la serata sarà trasmessa in TV da Sky e andrà in streaming su NOW, in esclusiva per l'Italia. La cerimonia di consegna delle prestigiose statuette, considerate gli Oscar della TV, sarà visibile su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Uno a partire dalle 00:30 della notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre.

Alle 00:30 avrà inizio il pre-show che condurrà al red carpet, dove le star sfileranno nei loro sfavillanti outfit, commentati dallo studio da Costantino Della Gherardesca, volto di Pechino Express e Quattro Matrimoni. Seguirà poi la cerimonia di premiazione, in onda dalle 2:00 di notte fra lunedì e martedì.

Ospiti

La notte degli Emmy Awards 2022 verrà commentata dagli studi Sky a partire dalle 00:30 dal giornalista Federico Chiarini, volto di Sky Atlantic padrone di casa anche quest'anno, e dai suoi ospiti: il giornalista Mattia Carzaniga (Rolling Stone, Vanity Fair, Il Sole 24 Ore), la nota content creator e volto di Sky Serie Giulia Valentina e, collegata da Los Angeles, Alessandra Venezia, che intervisterà i protagonisti di questa edizione dei premi.

Succession: un'immagine promozionale della stagione 3

Fra i titoli in lizza, candidati per i premi principali, molti sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW, a partire dalle due serie cult HBO che quest'anno detengono il record di nomination. La prima è Succession, il cult firmato Jesse Armstrong la cui terza stagione ha conquistato ben 25 nomination, compresa quella come miglior serie drammatica, quelle ai suoi attori protagonisti Brian Cox e Jeremy Strong, alla scrittura, alla regia e a pressoché tutto il suo straordinario cast (tutte le tre stagioni sono disponibili su Sky e in streaming su NOW, mentre la quarta arriverà nella prossima stagione televisiva).

The White Lotus: un'immagine della serie

La seconda è The White Lotus, la raffinata satira di Mike White candidata a ben 20 statuette, compresa quella per la miglior miniserie, quelle per buona parte del suo cast, la regia e la sceneggiatura, entrambe di White (la serie è già disponibile su Sky e NOW, mentre prossimamente sarà disponibile anche il secondo atteso capitolo ambientato in Sicilia).

Su Sky e in streaming su NOW anche l'apprezzatissima Euphoria di Sam Levinson, che tra le numerose nomination ha reso Zendaya la donna più giovane ad avere ottenuto due candidature consecutive come miglior attrice, nonché quella come miglior produttrice.

Colin Firth e Toni Collette, invece, corrono come miglior attore e attrice protagonisti in una miniserie nell'inquietante The Staircase - Una morte sospetta, il true crime targato HBO Max diretto da Antonio Campos.

Firth se la vedrà, fra gli altri, con Oscar Isaac, grande co-protagonista di un altro titolo HBO amatissimo e disponibile su Sky e NOW: Scene da un matrimonio, rilettura firmata Hagai Levi del classico di Ingmar Bergman.

Infine, emergono dal catalogo di Sky e NOW una delle migliori sorprese dell'annata televisiva, Yellowjackets, survival drama SHOWTIME candidato come miglior serie drammatica e per le performance dell'attrice protagonista Melanie Lynskey e della non protagonista Christina Ricci, e una lieta riconferma, L'assistente di volo - The Flight Attendant, amata comedy-thriller che ha fruttato a Kaley Cuoco la candidatura a miglior attrice per il secondo anno consecutivo.