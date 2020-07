Emmy 2020: la cerimonia di premiazione si svolgerà in modo virtuale

I produttori degli Emmy 2020 hanno avvisato i nominati che la cerimonia di premiazione si svolgerà in modo virtuale, annunciando i primi dettagli.

Gli Emmy 2020 avranno una cerimonia di premiazione che si svolgerà in modo virtuale e a confermarlo è una lettera inviata dai produttori della serata ai nominati di questa edizione.

La missiva inviata ai candidati dell'edizione numero 72 dei prestigiosi riconoscimenti televisivi è firmata anche dal conduttore Jimmy Kimmel.

I responsabili degli Emmy 2020 hanno scritto: "Come avete probabilmente indovinato, non vi chiederemo di venire al Microsoft Theatre di Los Angeles il 20 settembre. Questa volta, ci sarà ancora la più grande serata del settore televisivo... Ma verremo noi da voi!".

La lettera sostiene che Kimmel sta collaborando con un team di tecnici, produttori e autori: "Ci assicureremo di poter filmare voi (e le persone amate o chiunque scegliate di avere con voi) nella vostra casa, o un'altra location scelta da voi. Vi faremo apparire favolosi, stiamo esplorando la tecnologia che ci permetterà di avere buone telecamere e luci, e non vediamo l'ora di produrre collaborando con voi i vostri momenti unici 'sullo schermo'".

Nel messaggio si assicura che si creerà una serata rilassante, in grado di intrattenere e divertire le persone coinvolte e i milioni di spettatori sintonizzati dalle proprie case, oltre a offrire una cerimonia appropriata per il momento che si sta vivendo: "Produrremo un evento che sarà pieno di calore e umanità, che celebra il potere della televisione di farci stare insieme e aiutare a delineare il nostro mondo. Siete una parte essenziale di quella storia".